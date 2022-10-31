В Эстонии скорая помощь и отделения экстренной медицины (ЭМО) фактически работают в режиме нон-стоп. И далеко не все вызовы и обращения за неотложной медицинской помощью обоснованы. Но почему же с самыми разными проблемами пациенты предпочитают обращаться именно туда и как решить эту проблему?
Для подписчиков
Останется ли скорая помощь в Эстонии бесплатной?
Останется ли скорая помощь в Эстонии бесплатной?
Перед отделениями экстренной медицины в последнее время очень часто можно наблюдать очередь из нескольких машин скорой помощи, ожидающих, когда в больнице освободиться место, чтобы передать пациента. Иногда простой в очереди может занять до нескольких часов. При этом, чем больше машин скорой помощи зависает в очередях перед больницами, тем меньше свободных бригад остается на посту, а следовательно на это время снижается доступность помощи и скорость реагирования. Примерно то же самое происходит и в залах ожидания ЭМО, куда пациенты приходят сами. Там время ожидания в очереди, в зависимости от состояния пациента, может растянуться до шести часов.
Ключевые слова