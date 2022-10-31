Останется ли скорая помощь в Эстонии бесплатной?

Перед отделениями экстренной медицины в последнее время очень часто можно наблюдать очередь из нескольких машин скорой помощи, ожидающих, когда в больнице освободиться место, чтобы передать пациента. Иногда простой в очереди может занять до нескольких часов. При этом, чем больше машин скорой помощи зависает в очередях перед больницами, тем меньше свободных бригад остается на посту, а следовательно на это время снижается доступность помощи и скорость реагирования. Примерно то же самое происходит и в залах ожидания ЭМО, куда пациенты приходят сами. Там время ожидания в очереди, в зависимости от состояния пациента, может растянуться до шести часов.

Поскольку проблема эта не новая, уже не первый год предпринимаются попытки повысить осведомленность населения по поводу того, в каких случаях стоит обращаться за экстренной помощью, а в каких к семейному врачу или медсестре. Конечно, человек не всегда может оценить, нуждается ли он экстренной помощи или же с его проблемой можно подождать. Кроме этого, периодически возникают дискуссии на тему необходимости ввести плату за вызов скорой помощи, как, например, в том же ЭМО. Еще одним вопросом для обсуждения было введение платы за так называемые необоснованные вызовы, однако это было бы еще сложнее.