На прилавках эстонских магазинчиков каннабиса, где до недавнего времени главным товаром был легальный каннабидиол (КБД), который не обладает психоактивными свойствами, теперь можно приобрести гексагидроканнабинол (ГГК), по эффекту лишь на 20 процентов уступающий классической нелегальной марихуане (ТГК). Что об этом думают эксперты, полиция и чиновники, а также планируется ли запрет?
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«Почти как обычная травка»: в Эстонии можно легально купить психоактивную марихуану, чиновники обеспокоены
«Почти как обычная травка»: в Эстонии можно легально купить психоактивную марихуану, чиновники обеспокоены
Йоханнес (имя изменено, настоящее имя редакции известно) работает в сфере ИТ, и довольно успешно. Но поскольку работа напряженная, то по вечерам и по праздникам он, по его собственному признанию, любит «расслабиться». До недавнего времени он это делал с помощью нелегальной марихуаны, но когда узнал о возможности совершено легально купить альтернативу, которая по своим свойствам почти не уступает классической марихуане, его выбор был очевиден.