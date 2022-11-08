«Почти как обычная травка»: в Эстонии можно легально купить психоактивную марихуану, чиновники обеспокоены

Йоханнес (имя изменено, настоящее имя редакции известно) работает в сфере ИТ, и довольно успешно. Но поскольку работа напряженная, то по вечерам и по праздникам он, по его собственному признанию, любит «расслабиться». До недавнего времени он это делал с помощью нелегальной марихуаны, но когда узнал о возможности совершено легально купить альтернативу, которая по своим свойствам почти не уступает классической марихуане, его выбор был очевиден.

Он пользуется так называемой вейп-ручкой, в которую вставляются картриджи с жидкостью ГГК. Эти картриджи, как и сам вейп, можно купить в обычном эстонском магазине товаров КБД. По словам Йоханнеса, одного картриджа ему хватает на несколько недель. «Пока это легально, буду пользоваться ГГК, – говорит Йоханнес. – Удобно, что его можно просто купить в магазине и не нужно нарушать закон и ехать куда-то ночью, чтобы встретится с барыгой, да и выходит дешевле, чем курить обычную траву».