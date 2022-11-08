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«Почти как обычная травка»: в Эстонии можно легально купить психоактивную марихуану, чиновники обеспокоены

Александер-Марк Каппи
«Почти как обычная травка»: в Эстонии можно легально купить психоактивную марихуану, чиновники обеспокоены
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Фото: YURI CORTEZ/AFP

На прилавках эстонских магазинчиков каннабиса, где до недавнего времени главным товаром был легальный каннабидиол (КБД), который не обладает психоактивными свойствами, теперь можно приобрести гексагидроканнабинол (ГГК), по эффекту лишь на 20 процентов уступающий классической нелегальной марихуане (ТГК). Что об этом думают эксперты, полиция и чиновники, а также планируется ли запрет?

Йоханнес (имя изменено, настоящее имя редакции известно) работает в сфере ИТ, и довольно успешно. Но поскольку работа напряженная, то по вечерам и по праздникам он, по его собственному признанию, любит «расслабиться». До недавнего времени он это делал с помощью нелегальной марихуаны, но когда узнал о возможности совершено легально купить альтернативу, которая по своим свойствам почти не уступает классической марихуане, его выбор был очевиден.

Он пользуется так называемой вейп-ручкой, в которую вставляются картриджи с жидкостью ГГК. Эти картриджи, как и сам вейп, можно купить в обычном эстонском магазине товаров КБД. По словам Йоханнеса, одного картриджа ему хватает на несколько недель. «Пока это легально, буду пользоваться ГГК, – говорит Йоханнес. – Удобно, что его можно просто купить в магазине и не нужно нарушать закон и ехать куда-то ночью, чтобы встретится с барыгой, да и выходит дешевле, чем курить обычную траву».

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