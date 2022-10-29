ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннском зоопарке прошел праздник тыквы

В зоопарке можно будет можно понаблюдать за кормлением животных. Реакция животных на новую интересную еду всегда очень увлекательна и эмоциональная. Сотрудники зоопарка проведут познавательные беседы и поделятся захватывающими историями из жизни животных, сообщил в понедельник пресс-ссекретарь зоопарка.

Во время школьных каникул в зоопарке проходят выставки, можно принять участие в разгаддывании кроссвордов и принять участие в конкурсе дизайна тыквенного фонаря. Участие в мероприятиях доступно до конца октября по осеннему абонементу.

Компания сбора тыквы в зоопарке этой осенью подходит к концу. Садоводы говорят, что большого урожая тыквы в этом году не было, все же участвовавшие в акции щедрые люди усердно доставляли еду животным зоопарка. В общей сложности зоопарк получил почти десять тонн овощей и фруктов.

По словам заведующей продовольственной кухней Таллиннского зоопарка Елены Моторенко, в этом году было пожертвовано довольно скромное количество тыкв, но взамен школы и детские сады направили животным много других осенних даров садов и полей – зоопарку дарили яблоки, брюкву, морковь, капусту и картофель.

«Осень оказалась обильной на яблоки. К началу октября мы уже собрали больше трех тонн яблок, и этого достаточно, чтобы животные как следует полакомились. Так как качество яблок сохраняется недолго, к сожалению, нам пришлось ограничить их прием», – пояснила Моторенко.

К акции по сбору тыквы и овощей этой осенью подключились 50 школ и детских садов. Участники были со всех уголков Эстонии, но в этом году значительно больше участников из Таллинна и Харьюмаа – 35 учебных заведений.