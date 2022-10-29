Россия обвинила британских военных во взрывах «Северного потока»

«Члены этого британского военно-морского подразделения участвовали в подготовке, оснащении и проведении теракта, имевшего место в Балтийском море 26 сентября, в результате которого взорвались газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – говорится в сообщении Минобороны России.

Кремль не предоставил доказательств в поддержку этого утверждения.

JEF (Объединенный экспедиционный корпус), в который входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания, недавно собрался, чтобы обсудить «дерзкие и безответственные нападения на важнейшую гражданскую инфраструктуру», добавив, что они решительно осуждают саботаж в Балтийском море.

Кроме того, обсуждались контрмеры безопасности, в том числе усиление присутствия союзных сил на море, а также разведывательно-наблюдательная деятельность.