Еврокомиссар: подача иска против Путина в Международный уголовный суд возможна

Отвечая на вопрос, должен ли, по его мнению, Путин предстать перед судом в связи с войной в Украине, Рейндерс заявил: «В мои задачи не входит рекомендация уголовного преследования отдельных лиц. ЕС предоставляет инструменты, чтобы правосудие могло выполнять свои задачи. Если органы, занимающиеся уголовным преследованиями, захотят заняться самыми высокопоставленными лицами, им следует это сделать».

По словам Рейндерса, расследование российских военных преступлений в Украине - «это сигнал для всего мира». «Впервые расследование подобных преступлений идет с самого первого дня войны. Для тех, кто их совершил, риск быть привлеченными к ответственности сохраняется до конца их жизни. Это касается, естественно, и Путина, если уголовное преследование будет начато и в его отношении», – добавил еврокомиссар.

Доказательства военных преступлений в Украине

Дидье Рейндерс сообщил, что во время посещения Бородянки увидел «весьма отчетливые доказательства вероятных военных преступлений». По его словам, украинские власти собрали доказательства по 37 тысячам случаев, по более чем 3200 из них расследование уже идет.