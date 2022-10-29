Активы мировых технологических гигантов сокращаются угрожающими темпами

И Илон Маск, самый богатый человек в мире, и Джефф Безос, основатель Amazon, ранее занимавший этот трон, потеряли в этом году состояние на бумаге по 58 миллиардов долларов каждый. В то время как активы Маска в настоящее время оцениваются в 212 миллиардов долларов, активы Безоса сократились до 134 миллиардов долларов после того, как акции Amazon упали на 7 процентов в пятницу.

Акции Amazon вчера резко упали, так как Уолл-стрит была разочарована прогнозом продаж компании на текущий квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков, пишет WSJ.

Ларри Пейдж и Сергей Брин, соучредители материнской компании Google Alphabet, которые также входят в десятку самых богатых людей мира, также столкнулись со значительным снижением своего состояния. И Пейдж, и Брин потеряли более 40 миллиардов долларов в этом году, причем оба сильно пострадали только на этой неделе, когда Alphabet сообщила о снижении продаж рекламы на YouTube по сравнению с прошлым годом.

Хотя большинство самых богатых технологических предпринимателей – американские бизнесмены, в список богатых также входят технологические гиганты за пределами США. Одним из таких является китаец Джек Ма, который с нуля превратил гиганта электронной коммерции Alibaba в одну из крупнейших бизнес-империй Китая. Согласно индексу, в этом году он потерял активы на сумму 9,3 миллиарда долларов, в результате чего его собственный капитал составил 29,1 миллиарда долларов.