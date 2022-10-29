В этом году 20 богатейших технологических миллиардеров мира уже потеряли, в общей сложности, почти полтриллиона долларов из-за резкого падения фондового рынка, пишет Wall Street Journal.
Активы мировых технологических гигантов сокращаются угрожающими темпами
Активы многих технологических магнатов особенно резко упали на этой неделе после того, как компании опубликовали разочаровывающие квартальные отчеты, которые еще больше усилили страхи перед рецессией. Однако, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, технологический сектор уже находится в кризисе, так как 20 самых богатых в этом секторе потеряли на бумаге 480 миллиардов долларов с начала года. Для сравнения: это ровно в 30 раз больше, чем в следующем году заработает Эстония.
Крупнейший финансовый крах в этом году обрушился на создателя Facebook Марка Цукерберга. Только в четверг, когда были опубликованы результаты владельца фейсбука и Meta, Цукерберг потерял 11,2 миллиарда долларов за один день. В общей сложности убытки генерального директора Meta в этом году от списания активов достигают 87 миллиардов долларов, что вдвое превышает сумму его оставшихся активов в 37,7 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых людей мира основатель Facebook на данный момент находится на 28-м месте, в начале года глава Meta еще был в первой десятке.
Между тем, другие технологические компании также ощущают последствия высокой инфляции, роста процентных ставок и замедления роста цифровой рекламы. Вот почему многие крупные технологические гиганты уделили особое внимание затратам: быстрый набор новых сотрудников был приостановлен, некоторые также начали сокращать штат. Однако это не спасло акции корпораций от падения, а технологических магнатов от обесценивания активов.
Затронуто подавляющее большинство
И Илон Маск, самый богатый человек в мире, и Джефф Безос, основатель Amazon, ранее занимавший этот трон, потеряли в этом году состояние на бумаге по 58 миллиардов долларов каждый. В то время как активы Маска в настоящее время оцениваются в 212 миллиардов долларов, активы Безоса сократились до 134 миллиардов долларов после того, как акции Amazon упали на 7 процентов в пятницу.
Акции Amazon вчера резко упали, так как Уолл-стрит была разочарована прогнозом продаж компании на текущий квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков, пишет WSJ.
Ларри Пейдж и Сергей Брин, соучредители материнской компании Google Alphabet, которые также входят в десятку самых богатых людей мира, также столкнулись со значительным снижением своего состояния. И Пейдж, и Брин потеряли более 40 миллиардов долларов в этом году, причем оба сильно пострадали только на этой неделе, когда Alphabet сообщила о снижении продаж рекламы на YouTube по сравнению с прошлым годом.
Хотя большинство самых богатых технологических предпринимателей – американские бизнесмены, в список богатых также входят технологические гиганты за пределами США. Одним из таких является китаец Джек Ма, который с нуля превратил гиганта электронной коммерции Alibaba в одну из крупнейших бизнес-империй Китая. Согласно индексу, в этом году он потерял активы на сумму 9,3 миллиарда долларов, в результате чего его собственный капитал составил 29,1 миллиарда долларов.
Единственная женщина среди 20 самых богатых технологических магнатов – Маккензи Скотт, которая поднялась в чарте после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом. В этом году из ее состояния испарилось более 29 миллиардов долларов. Правда, это снижение может быть отчасти связано с изрядными пожертвованиями.
Однако двум технологическим предпринимателям удалось увеличить свое состояние, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Одним из них является Чжан Имин, основатель ByteDance, компании, владеющей TikTok, чье состояние увеличилось на 10,4 млрд долларов до 54,9 млрд долларов.
Еще одним выдающимся игроком является Роберт Пера, основатель производителя беспроводного оборудования для передачи данных Ubiquit и владелец команды НБА «Мемфис Гриззлис», чье состояние увеличилось на 1,3 миллиарда долларов, что дало ему чистую стоимость в 14,7 миллиарда долларов, что едва ли входит в число 100 самых богатых людей мира.
Хотя на бумаге потери технологических компаний непомерны, следует иметь в виду, что их совокупная стоимость активов росла быстрее за два года после пандемии Covid-19, чем в период с 1987 по 2010 год вместе взятые. По крайней мере, так утверждала ранее в этом году организация по борьбе с бедностью Oxfam International.