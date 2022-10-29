Юргенсон: Михкельсон должен как минимум уйти с поста председателя комиссии по иностранным делам

«Если и публикуется какая-то информация, будто бы направленная на реабилитацию Марко Михкельсона, то вопросов возникает еще больше. Казалось бы, если этой истории уже три года и она пахнет шантажом, то почему политик сам не проинформировал об этом общественность?

Кая Каллас и руководство Партии реформ должны дать этическую оценку произошедшему. Ведь речь идет о представителе внешней политики Эстонии на парламентском уровне. В этой ситуации без ответа остался вопрос – каким образом и почему фотографии голых/полуголых детей оказались в мобильном телефоне Марко Михкельсона, и каким образом видный политик Партии реформ попал в поле зрения полиции в связи с этим», – отметил Юргенсон.

Юргенсон добавил, что Партии реформ не осталось ничего другого, как отчаянно защищать Михкельсона, поскольку в течение последних месяцев несколько ведущих политиков этой партии оказались замешанными в разных скандалах. «В связи с проведенной Лийной Керсна поставкой экспресс-тестов на Covid-19 Госпрокуратура начала расследование, замешанная в скандале с Autorollo Кейт Пентус-Розиманнус представила свою кандидатуру в члены Европейской счетной палаты, в Нарве Сергей Горлач оказался виновным в скупке голосов, заместителю мэра Кохтла-Ярве Виталию Бородину предъявлены подозрения в коррупции. Слишком много всего, поэтому Партия реформ в контексте предстоящих выборов не может позволить себе пожертвовать еще одним известным политиком», – считает депутат.