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Минобороны Великобритании: РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба

Анастасия Усова
, репортер
Минобороны Великобритании: РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба
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Мария Захарова.
Мария Захарова. Фото: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

Россия обвинила ВМС Великобритании в причастности к терактам на «северных потоках», а так же в подкотовке атаки беспилотниками на Черномор флот. Россия собирается привлечь внимание совета безопасности ООН к терактам в Балтийском и Черном море и к возможной причасности ВМС Великобритании. Ответ Минобороны Великобритании не заставил себя ждать.

Ранее утром корабли черноморского флота возле пункта базирования в Севастополе, по сообщениям Минобороны России, были атакованы группой беспилотников. Минобороны России обвинила в подготовке этой атаки, а так же в подрывах «северного потока-1» и «северного потока-2» ВМС Великобритании.

Официальный представитель Российского МИДа Мария Захарова сообщила в своем телеграм-канале, что Россия собирается привлечь к этому внимание Совета Безопасности ООН.

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии», – пишет Захарова.

Миниобороны Великобритании на своей странице в Twitter прокомментировало обвинения и назвало их «эпической ложью».

«Чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации со своим незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба.

Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о западе», – пишет МО Великобритании.

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