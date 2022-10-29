Минобороны Великобритании: РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба

Ранее утром корабли черноморского флота возле пункта базирования в Севастополе, по сообщениям Минобороны России, были атакованы группой беспилотников. Минобороны России обвинила в подготовке этой атаки, а так же в подрывах «северного потока-1» и «северного потока-2» ВМС Великобритании.

Официальный представитель Российского МИДа Мария Захарова сообщила в своем телеграм-канале, что Россия собирается привлечь к этому внимание Совета Безопасности ООН.

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии», – пишет Захарова.

Миниобороны Великобритании на своей странице в Twitter прокомментировало обвинения и назвало их «эпической ложью».

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale



This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022

«Чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации со своим незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба.