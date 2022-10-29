В Эстонской ценовой зоне Nord Pool средняя биржевая цена на электроэнергию третий день подряд остается дешевле, чем универсальная услуга.
Уже третий день подряд биржевая цена электроэнергии остается ниже цены универсальной услуги
Уже третий день подряд биржевая цена электроэнергии остается ниже цены универсальной услуги
Хотя завтра цена на электроэнергию вырастет на 48,4 процента по сравнению с сегодняшним днем, среднесуточная цена будет составлять 101,87 евро за мегаватт-час, что по-прежнему дешевле универсальной услуги по цене 154,4 евро за мегаватт-час.
За последние десять дней биржевая цена была дешевле универсальной услуги в течение семи дней. Однако в разрезе месяца цена универсальной услуги осталась ниже биржевой цены: средняя биржевая цена за октябрь составляет 175,30 евро за мегаватт-час.
Самой высокой – 140,38 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой днем с 15 до 16 часов, когда она упадет до 4,31 евро за мегаватт-час.
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