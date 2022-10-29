Сб, 29.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Уже третий день подряд биржевая цена электроэнергии остается ниже цены универсальной услуги

Карл-Роберт Пухм
Уже третий день подряд биржевая цена электроэнергии остается ниже цены универсальной услуги
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ветрогенератор.
Ветрогенератор. Фото: Toomas Huik

В Эстонской ценовой зоне Nord Pool средняя биржевая цена на электроэнергию третий день подряд остается дешевле, чем универсальная услуга.

Хотя завтра цена на электроэнергию вырастет на 48,4 процента по сравнению с сегодняшним днем, среднесуточная цена будет составлять 101,87 евро за мегаватт-час, что по-прежнему дешевле универсальной услуги по цене 154,4 евро за мегаватт-час.

За последние десять дней биржевая цена была дешевле универсальной услуги в течение семи дней. Однако в разрезе месяца цена универсальной услуги осталась ниже биржевой цены: средняя биржевая цена за октябрь составляет 175,30 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 140,38 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой днем с 15 до 16 часов, когда она упадет до 4,31 евро за мегаватт-час.

Ключевые слова
Наверх