Уже третий день подряд биржевая цена электроэнергии остается ниже цены универсальной услуги

Хотя завтра цена на электроэнергию вырастет на 48,4 процента по сравнению с сегодняшним днем, среднесуточная цена будет составлять 101,87 евро за мегаватт-час, что по-прежнему дешевле универсальной услуги по цене 154,4 евро за мегаватт-час.

За последние десять дней биржевая цена была дешевле универсальной услуги в течение семи дней. Однако в разрезе месяца цена универсальной услуги осталась ниже биржевой цены: средняя биржевая цена за октябрь составляет 175,30 евро за мегаватт-час.