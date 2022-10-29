Оценка угроз и пограничный спор: МВД и МИД занимают диаметрально разные позиции

Предложение Рейнсалу, состоящее из трех частей, которое включало восстановление контроля на внутренней границе Шенгенской зоны, обязательство регистрации для лиц, временно пребывающих в стране (кроме туристов и граждан ЕС), и закрытие пограничного перехода 2 в Нарве, был основан на «конфиденциальной информации безопасности». По словам Рейнсалу, об этой информации известно всему руководству страны.

На уточняющий вопрос Postimees Рейнсалу ответил, что информация о безопасности носит перспективный характер, то есть предупреждает о возможных рисках и угрозах, но в то же время основывается на реальных практиках и проявлениях последнего времени. Других подробностей министр иностранных дел не раскрыл.