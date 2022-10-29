Оценка угроз и пограничный спор: МВД и МИД занимают диаметрально разные позиции

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) заявил в своем посте в Facebook, что его инициатива по установлению пограничного контроля на эстонско-латвийской границе основывалась, среди прочего, на «конфиденциальной информации безопасности». Ни Социал-демократическая партия, ни Партия реформ не поддержали предложение о пограничном контроле.
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Предложение Рейнсалу, состоящее из трех частей, которое включало восстановление контроля на внутренней границе Шенгенской зоны, обязательство регистрации для лиц, временно пребывающих в стране (кроме туристов и граждан ЕС), и закрытие пограничного перехода 2 в Нарве, был основан на «конфиденциальной информации безопасности». По словам Рейнсалу, об этой информации известно всему руководству страны.
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