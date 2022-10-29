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Оценка угроз и пограничный спор: МВД и МИД занимают диаметрально разные позиции

Мейнхард Пулк
, журналист
Оценка угроз и пограничный спор: МВД и МИД занимают диаметрально разные позиции
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Урмас Рейнсалу и Лаури Ляэнеметс интерпретируют информацию очень по-разному. Это вызвало в правительстве настоящую дискуссию о том, следует ли вводить контроль на южной границе.
Урмас Рейнсалу и Лаури Ляэнеметс интерпретируют информацию очень по-разному. Это вызвало в правительстве настоящую дискуссию о том, следует ли вводить контроль на южной границе. Фото: REUTERS/Ints Kalnins, Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) заявил в своем посте в Facebook, что его инициатива по установлению пограничного контроля на эстонско-латвийской границе основывалась, среди прочего, на «конфиденциальной информации безопасности». Ни Социал-демократическая партия, ни Партия реформ не поддержали предложение о пограничном контроле.

Предложение Рейнсалу, состоящее из трех частей, которое включало восстановление контроля на внутренней границе Шенгенской зоны, обязательство регистрации для лиц, временно пребывающих в стране (кроме туристов и граждан ЕС), и закрытие пограничного перехода 2 в Нарве, был основан на «конфиденциальной информации безопасности». По словам Рейнсалу, об этой информации известно всему руководству страны.

На уточняющий вопрос Postimees Рейнсалу ответил, что информация о безопасности носит перспективный характер, то есть предупреждает о возможных рисках и угрозах, но в то же время основывается на реальных практиках и проявлениях последнего времени. Других подробностей министр иностранных дел не раскрыл.

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