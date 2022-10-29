США поддерживают отключение Балтии от электрического кольца с Россией

«США являются гарантом нашей безопасности не только в сфере обороны, но и в сфере энергетической безопасности. США полностью поддерживают стремление Литвы ускорить синхронизацию и отключить страны Балтии от электрического кольца БРЭЛЛ как можно раньше, не дожидаясь 2025 года», – говорится в заявлении министра энергетики Литвы.

В четверг, 27 октября, Крейвис встретился в Вашингтоне с секретарем по вопросам энергетики США Дженнифер Гранхольм и представил ситуацию с энергетической безопасностью в Литве.

«Энергетический шантаж России и геополитические манипуляции на газовом рынке увеличивают вероятность односторонних действий в отношении стран ЕС, поэтому более быстрая синхронизация с электросетями остальной Европы обеспечила бы большую энергетическую безопасность стран Балтии», – подчеркнул Крейвис.

Согласно сообщению, секретарь по энергетике США выразила полную поддержку намерениям Литвы.

Страны Балтии намерены синхронизировать электросети с сетями остальной Европы и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ до конца 2025 года. Ответственные за энергетику министры всех трех государств после начала войны в Украине призвали Евросоюз ускорить этот процесс.