Россия проиостанавливает свое участие в «зерновом коридоре»

Соглашения по «зерновому корридору» обеспечивали экспорт украинской агропродукции в другие страны несмотря на войну.

Минобороны России обьявило, что россия приостановит свое участие в обеспечении безопасности вывоза ураинского зерна из украинских портов.

«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – пишет Минобороны РФ.

Примечание! Доказательства причастности ВМС Великобритании к атаке на корабли черноморского флота Россия все еще не предоставила.

Соглашение об экспорте украинского зерна из украинских портов между Россией и Украиной, при посредничестве ООН и Турции, было подписано в начале июля и должно было предотвратить возможный голод из-за остановки экспорта Украинского зерна, в связи в начатым Россией вторжением в Украину.

Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок, так как Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, сообщил МИД РФ.

Комментарий Украины

Глава МИД Украины отреагировал на выход РФ из сделки.

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

«Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к выполнению своих обязательств», – заявил Дмитрий Кулеба.

Комментарий ООН

Офис главного секретаря ООН сообщили, что продолжат поддерживать контакт с Россией в связи с ее выходом из зерновой сделки.