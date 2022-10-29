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Адвокат Николая Осипенко просит отменить ходатайство об аресте

rus.postimees.ee
Адвокат Николая Осипенко просит отменить ходатайство об аресте
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

Ходатайство об аресте предпринимателя Николая Осипенко, подозреваемого в коррупции, должно быть отменено, так как коррупционных рисков больше нет, считает его адвокат Юрий Леппик.

28 октября Юри Леппик подал в прокуратуру заявление, с просьбой отменить ходатайство об аресте, поскольку, по его мнению, риск коррупции больше не существует. В заявлении защитник указывает, что 27 октября Кохтла-Ярвеское городское собрание отправило в отставку всех чиновников собрания и городской управы, получивших подозрения прокуратуры. «Этим прокуратура добилась быстрой и эффективной смены лиц, осуществляющих власть в Кохтла-Ярве, а лица, которые подозревались, больше не обладают полномочиями», – отмечает Леппик.

«Выдвинутое прокуратурой предположение о том, что существует большой риск того, что Николай Осипенко может уйти от производства, теперь также необоснованно: с 06.10.2022 мера пресечения гарантирует, что Осипенко может покинуть место жительства только с разрешения прокуратуры», – подчеркивает защитник.

При этом Леппик обращает внимание на закон, который позволяет ограничивать свободы личности только в случае крайней необходимости и только до тех пор, пока это абсолютно необходимо.

Во вторник в Тартуском окружном суде состоялось короткое заседание, которое длилось менее часа, чтобы обсудить правомерность и законность того, что кохтла-ярвский мусорный предприниматель Николай Осипенко не находится под стражей.

По словам пресс-секретаря суда Аннет Крейтсман, окружной суд огласит решение не позднее 3 ноября.

Прокурор Алан Рюйтель ходатайствовал об аресте Осипенко в Вируском уездном суде, подозревая его во взяточничестве и злоупотреблении влиянием в городской управе Кохтла-Ярве. Вируский уездный суд не взял Осипенко под стражу, поскольку это было сочтено опасным для его здоровья.

Затем Рюйтель обжаловал это решение в районном суде.

Николай Осипенко известен широкой общественности в основном как владелец компаний по вывозу мусора и владелец свалки. В начале октября, помимо Осипенко, полиция задержала еще восемь человек из городской управы и горсобрания Кохтла-Ярве. Также были задержаны два человека, связанных с Осипенко, которые подозреваются в даче и получении взяток и в торговле влиянием.

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