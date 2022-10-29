Россия обстреляла города соседствующие с Запорожской АЭС

По данным украинских властей как минимум четыре человека погибли и десять получили ранения. Обстрелам подверглись несколько городов, соседствующих с Запорожской АЭС. Повреждены десятки домов и линии электропередач.

Минобороны РФ заявило, что были отражены атаки ВСУ в Харьковской области и в области самопровозглашенных ЛНР и ДНР.