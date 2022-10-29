По данным Украины воздушная тревога сегодня звучала по всей стране. Обстрелам подверглись соседствующие с оккупированной ЗАЭС города, пишет Ewronews.
Россия обстреляла города соседствующие с Запорожской АЭС
Россия обстреляла города соседствующие с Запорожской АЭС
По данным украинских властей как минимум четыре человека погибли и десять получили ранения. Обстрелам подверглись несколько городов, соседствующих с Запорожской АЭС. Повреждены десятки домов и линии электропередач.
Минобороны РФ заявило, что были отражены атаки ВСУ в Харьковской области и в области самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
В брифинге Минобороны РФ Игорь конашенков заявил, что огнем артилерии и ударами авиации уничтожено пятидесят военнослужащих ВСУ и техника.
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