Сергей Бучинский (СДПЭ), депутат городского собрания Кохтла-ярве, объявил о выходе из коалиционных переговорах при участии изберательного союза «Рестарт», чем лишает возможную коалицию большинства необходимого в горсобрании, пишет ERR.
Кохтла-Ярве: переговоры новой коалиции могут сорваться
Об этом бучинский написал сегодня в социальных сетях. Причиной стал поступок членов «Рестарта» на последнем голосовании, где они поддержали вотум недоверия мэру города Тоомасу Наэлу.
В четверг горсобрание Кохтла-Ярве одобрило шесть вотумов недоверия, представленных Центристской и Социал-демократисекой партиями, большинством голосов.
В отставку были отправлены председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и зампред Мария Меркулова, председатель хозяйственной комиссии Денис Вершинин, председатель социальной комиссии Антон Диев, председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка и городская управа.
Яанеком Пахка был инициирован вотум недоверия мэру Тоомасу Наэлю – его поддержали 13 голосами.
Массовые перестановки в горуправе Кохтла-Ярве начались после коррупционного скандала, куда в роли подозреваемых вошли 17 человек, девять из которых депутаты горсобрания и два вице-мэра. Сам Пахка в группу подозреваемых не входил.