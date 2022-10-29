Кохтла-Ярве: переговоры новой коалиции могут сорваться

Об этом бучинский написал сегодня в социальных сетях. Причиной стал поступок членов «Рестарта» на последнем голосовании, где они поддержали вотум недоверия мэру города Тоомасу Наэлу.

В четверг горсобрание Кохтла-Ярве одобрило шесть вотумов недоверия, представленных Центристской и Социал-демократисекой партиями, большинством голосов.

В отставку были отправлены председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и зампред Мария Меркулова, председатель хозяйственной комиссии Денис Вершинин, председатель социальной комиссии Антон Диев, председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка и городская управа.

Яанеком Пахка был инициирован вотум недоверия мэру Тоомасу Наэлю – его поддержали 13 голосами.