Хэллоуин в Сеуле: у 50 человек остановилось сердце, сотни пострадавших

Точное число погибших и пострадавших не известно. Некоторых пытаются реанимировать прямо на улице, других направляют в больницы.

Местные СМИ называют причиной давки появившееся в сети сообщение о том, что в одном из местных баров была замечена неназванная знаменитость, после которого толпа двинулась в направлении бара.

Президент Кореи Юн Сок Ель проведет экстренное собрание в связи с происшествием, сообщает агенство Yonhap.