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Хэллоуин в Сеуле: у 50 человек остановилось сердце, сотни пострадавших

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rus.postimees.ee
Хэллоуин в Сеуле: у 50 человек остановилось сердце, сотни пострадавших
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Фото с места событий, Сеул.
Фото с места событий, Сеул. Фото: Jung Yeon-je

Во время празднования Хэллоуина в Сеуле, в ходе движения толпы по узкой улице началась давка. У пятидесяти человек произоша остановка сердца, множество пострадавших отправлены в больницу.

Точное число погибших и пострадавших не известно. Некоторых пытаются реанимировать прямо на улице, других направляют в больницы. 

Местные СМИ называют причиной давки появившееся в сети сообщение о том, что в одном из местных баров была замечена неназванная знаменитость, после которого толпа двинулась в направлении бара. 

Президент Кореи Юн Сок Ель проведет экстренное собрание в связи с происшествием, сообщает агенство Yonhap.

Yonhap, со ссылкой на правительство, сообщает, что число погибших выросло до 120 человек.

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