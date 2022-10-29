Во время празднования Хэллоуина в Сеуле, в ходе движения толпы по узкой улице началась давка. У пятидесяти человек произоша остановка сердца, множество пострадавших отправлены в больницу.
Хэллоуин в Сеуле: у 50 человек остановилось сердце, сотни пострадавших
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Хэллоуин в Сеуле: у 50 человек остановилось сердце, сотни пострадавших
Точное число погибших и пострадавших не известно. Некоторых пытаются реанимировать прямо на улице, других направляют в больницы.
Местные СМИ называют причиной давки появившееся в сети сообщение о том, что в одном из местных баров была замечена неназванная знаменитость, после которого толпа двинулась в направлении бара.
Президент Кореи Юн Сок Ель проведет экстренное собрание в связи с происшествием, сообщает агенство Yonhap.
Yonhap, со ссылкой на правительство, сообщает, что число погибших выросло до 120 человек.
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