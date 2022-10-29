В какую сторону стрелки крутить? Телефон МуПо разрывается от вопросов

Вчера у дежурного МуПо вообще был очень веселый день. К обычным сообщениям о неправильно припаркованных автомобилях добавились следующие опасения и вопросы: из экскурсионной группы пропал ребенок; хотели знать, кто является председателем Таллиннского горсобрания; в квартире соседа сверху постоянно что-то грохочет; выезжает ли служба спасения в квартиры и проверяет, готовы ли они к кризисной ситуации?; перед третьим подъездом дома звонившего микроавтобус марки «Мерседес», водитель которого, по словам звонившего, неадекватен – горит свет, кричит, чешется, странное поведение (наркотическое опьянение?); в туалете квартиры нет воды! Попросили вызвать сантехника. Звонившему дали номер.