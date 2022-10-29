ФОТО И ВИДЕО ⟩ С места трагедии в Сеуле

«По состоянию на 2:30 утра 120 человек погибли и 100 получили ранения», — сообщил журналистам на месте происшествия в воскресенье вечером представитель пожарной охраны Чхве Сон Бом.

По данным пожарно-спасательной службы, к месту происшествия было направлено более 140 бригад скорой помощи.

Предположительно, некоторые люди были задавлены насмерть во время давки.

Итхэвон — известный развлекательный район, который также популярен среди любителей Хэллоуина. Местные СМИ сообщают, что давка, приведшая к трагедии, началась, когда толпа ринулась к бару, где, как утверждается, была замечена знаменитость.

По данным полиции, подробности инцидента еще выясняются.

Президент Юн Сок Ёль приказал чиновникам обеспечить достаточное количество больничных коек для всех пострадавших и проверить безопасность других мест проведения праздников.