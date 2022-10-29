По словам местных властей, по меньшей мере 120 человек погибли и еще 100 получили ранения в столице Южной Кореи в субботу, когда на узких улицах района Итхэвон во время празднования Хэллоуина в толпе началась давка.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ С места трагедии в Сеуле
«По состоянию на 2:30 утра 120 человек погибли и 100 получили ранения», — сообщил журналистам на месте происшествия в воскресенье вечером представитель пожарной охраны Чхве Сон Бом.
По данным пожарно-спасательной службы, к месту происшествия было направлено более 140 бригад скорой помощи.
Предположительно, некоторые люди были задавлены насмерть во время давки.
Итхэвон — известный развлекательный район, который также популярен среди любителей Хэллоуина. Местные СМИ сообщают, что давка, приведшая к трагедии, началась, когда толпа ринулась к бару, где, как утверждается, была замечена знаменитость.
По данным полиции, подробности инцидента еще выясняются.
Президент Юн Сок Ёль приказал чиновникам обеспечить достаточное количество больничных коек для всех пострадавших и проверить безопасность других мест проведения праздников.
Число пострадавших увеличилось до 150 человек, 146 погибших.