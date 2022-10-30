Вс, 30.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Умерли два легендарных эстонских спортсмена

rus.postimees.ee
Умерли два легендарных эстонских спортсмена
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эрвин Валла и Эвальд Валла, 1959 год.
Эрвин Валла и Эвальд Валла, 1959 год. Фото: Verner Puhm/Foto Legacy of Estonian Motocross/EMF

В эстонском мотоспорте сразу две потери: нас покинули в возрасте 92 лет Эрвин-Раол Валла и Велло Ваадерпасс.

Валла учился в Таллиннской 21-й неполной средней школе. Мотоспортом начал заниматься в 1948 году в Vab AMK. В чемпионате Советского Союза по мотокроссу 1964 года вместе со своим братом Эвальдом в классе мотоциклов до 350 см3 с коляской завоевал серебро. В 1951 и 1956 годах он завоевал бронзу на чемпионатах Советского Союза по кольцевым гонкам (350 см3), пишет msport.ee.

В период с 1949 по 1965 год Валла 14 раз становился чемпионом Эстонии в кольцевых и ипподромных гонках, а также в мотокроссе и в зимнем мотокроссе. Мастер спорта (1951). В 1959 и 1962 годах он выиграл гран-при Калев в классе мотоциклов с коляской.

Работал в Таллиннской специализированной автобазе, на пенсии держал хутор в деревне Эсна.

Ваадерпасс начал заниматься мотоспортом в таллиннском мотоклубе «Спартак» под руководством Рихарда Лаура. В 1963 году он вместе с Яаном Туликом стал чемпионом СССР по мотокроссу в классе мотоциклов до 350 см3 с коляской, а в 1959 году завоевал бронзу в классе мотоциклов до 500 см3.

В 1963 году завоевал бронзу в кольцевых гонках СССР (350cm3 A). В 1952–66 годах 10-кратный чемпион Эстонии по кольцевым гонкам, мотокроссу и зимнему мотокроссу (мотоциклы 350 см3, 350 см3 А и 350 см3 с коляской). Мастер спорта (1953).

Работал водителем и инженером в совхозе «Равила» и колхозе имени Лауристина.

Ключевые слова
Наверх