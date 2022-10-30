Умерли два легендарных эстонских спортсмена

Валла учился в Таллиннской 21-й неполной средней школе. Мотоспортом начал заниматься в 1948 году в Vab AMK. В чемпионате Советского Союза по мотокроссу 1964 года вместе со своим братом Эвальдом в классе мотоциклов до 350 см3 с коляской завоевал серебро. В 1951 и 1956 годах он завоевал бронзу на чемпионатах Советского Союза по кольцевым гонкам (350 см3), пишет msport.ee.

В период с 1949 по 1965 год Валла 14 раз становился чемпионом Эстонии в кольцевых и ипподромных гонках, а также в мотокроссе и в зимнем мотокроссе. Мастер спорта (1951). В 1959 и 1962 годах он выиграл гран-при Калев в классе мотоциклов с коляской.

Работал в Таллиннской специализированной автобазе, на пенсии держал хутор в деревне Эсна.

Ваадерпасс начал заниматься мотоспортом в таллиннском мотоклубе «Спартак» под руководством Рихарда Лаура. В 1963 году он вместе с Яаном Туликом стал чемпионом СССР по мотокроссу в классе мотоциклов до 350 см3 с коляской, а в 1959 году завоевал бронзу в классе мотоциклов до 500 см3.

В 1963 году завоевал бронзу в кольцевых гонках СССР (350cm3 A). В 1952–66 годах 10-кратный чемпион Эстонии по кольцевым гонкам, мотокроссу и зимнему мотокроссу (мотоциклы 350 см3, 350 см3 А и 350 см3 с коляской). Мастер спорта (1953).