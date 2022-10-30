Сестры, бежавшие от домашнего насилия, смогли покинуть РФ

Как сообщили правозащитники, девушки регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, в детстве сестры подверглись женскому обрезанию. Кризисная группа «СК SOS» опубликовала фото одной из них со следами побоев. Отец девушки в разговоре с дагестанской журналисткой Светланой Анохиной отрицал, что когда-либо бил дочерей, и заявил, что намерен их вернуть, передает DW.

По сведениям «СК SOS», сестры долгое время думали о побеге, а окончательное решение приняли, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата. Девушки дождались, когда младшей из них исполнится 18 лет. 7 августа с помощью Кризисной группы Хадижат и Патимат Хизриевы, а также Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова покинули Дагестан.