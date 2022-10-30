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Сестры, бежавшие от домашнего насилия, смогли покинуть РФ

Deutsche Welle
Сестры, бежавшие от домашнего насилия, смогли покинуть РФ
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Жертва домашнего насилия. Фото иллюстративное.
Жертва домашнего насилия. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Четыре сестры из Дагестана, которых более десяти часов удерживали на пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, смогли выехать в Грузию. Об этом в ночь на воскресенье, 30 октября, сообщила Кризисная группа «СК SOS», помогающая представителям ЛГБТ+ на Северном Кавказе.

Как сообщили правозащитники, девушки регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, в детстве сестры подверглись женскому обрезанию. Кризисная группа «СК SOS» опубликовала фото одной из них со следами побоев. Отец девушки в разговоре с дагестанской журналисткой Светланой Анохиной отрицал, что когда-либо бил дочерей, и заявил, что намерен их вернуть, передает DW.

По сведениям «СК SOS», сестры долгое время думали о побеге, а окончательное решение приняли, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата. Девушки дождались, когда младшей из них исполнится 18 лет. 7 августа с помощью Кризисной группы Хадижат и Патимат Хизриевы, а также Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова покинули Дагестан.

29 октября на пункте пропуска «Верхний Ларс» их сначала не хотели выпускать в Грузию. На границу прибыли родственники девушек, от которых они сбежали. После того, как случай привлек внимание многих СМИ, им все же удалось выехать в Грузию. «Благодаря вашему неравнодушию и солидарности, мы смогли помочь подзащитным добраться до более безопасного места», – написали правозащитники. Тем не менее девушки по-прежнему опасаются, что их могут забрать родственники, в том числе с помощью знакомых в Грузии.

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