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В Ласнамяэ водитель повредил припаркованные машины

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ водитель повредил припаркованные машины
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Полиция разыскивает угонщиков автомобилей.
Полиция разыскивает угонщиков автомобилей. Фото: Urmas Luik

В субботу, 20 октября, в Ласнамяэ водитель потерял управление над автомобилем и врезался в припаркованные машины. 

Вчера в 17:24 в Таллинне у дома на улице Линнамяэ-теэ, 10 произошло ДТП, когда 75-летняя женщина ехала на автомобиле Toyota Aygo, не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили.

Водитель была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии было зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали люди. Среди пострадавших и один водитель электросамоката. 

25 нетрезвых водителей

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 25 нетрезвых водителей. Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, у двух задержанных выявлены признаки употребления наркотических веществ, у остальных – алкоголя. 

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