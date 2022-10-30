В Ласнамяэ водитель повредил припаркованные машины

Вчера в 17:24 в Таллинне у дома на улице Линнамяэ-теэ, 10 произошло ДТП, когда 75-летняя женщина ехала на автомобиле Toyota Aygo, не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили.

Водитель была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии было зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали люди. Среди пострадавших и один водитель электросамоката.

25 нетрезвых водителей