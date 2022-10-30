Фото ⟩ Прощание жителей Даугавпилса с советским памятником: люди принесли цветы и свечи

Напомним, в пятницу Андрей Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и свечи к советским памятникам перед их сносом, который должен произойти в ближайшее время.

Галерея: «Прощание» жителей Даугавпилса с советским памятником

В посте в социальной сети Facebook Элксниньш пишет, что в четверг вечером в срочном порядке провел последние переговоры перед тем, как демонтаж памятников будет осуществлен в любом случае, даже в принудительное порядке и без участия депутатов Думы.

Далее мэр написал, что ему удалось договориться о передаче одного барельефа музею, а также о том, что демонтаж будет осуществлен максимально деликатно – «никаких показушных обрушений конструкций, как это было в Риге».

Элксниньш называет закон «О запрещении выставления объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажа на территории Латвийской Республики» «бесполезным и абсурдным» и обещает «продолжить борьбу в Конституционном суда и любым другим возможным демократическим способом».

«У всех нас есть три дня, чтобы попрощаться с нашими памятниками: принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии. Правоохранительные органы введут ряд ограничений, но доступ к памятникам будет открыт до 22:00 часов 30 октября.

Полиция меня предупредила (и я взял на себя обязательства вам об этом сказать), что будут пресекаться незаконные пикеты и митинги, а также будут обращать внимание на использование запрещенной символики и любые способы прославления войны.