Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан хакерами, предположительно связанными с российскими спецслужбами, сообщило издание The Mail on Sunday со ссылкой на источники в службах безопасности.
СМИ: телефон Лиз Трасс взломали российские хакеры
По данным издания, взлом был обнаружен во время летней предвыборной кампании консерваторов, когда Трасс еще возглавляла Министерство иностранных дел Великобритании, передает DW.
Источники газеты полагают, что хакеры могли получить доступ к «сверхсекретной информации», в том числе к деталям переговоров с главами МИД других стран о войне РФ против Украины, а также к подробным обсуждениям поставок оружия Киеву. Как отмечается, злоумышленники скачали переписку Трасс за последний год.
Хакеры также получили доступ к переписке Трасс с ее союзником и бывшим министром финансов Квази Квартенгом, содержащей критические отзывы о тогдашнем премьер-министре Борисе Джонсоне, утверждает издание.
В британском правительстве отказались комментировать эту публикацию, отметив лишь, что «существуют надежные системы защиты от киберугроз». BBC и Sky News не смогли проверить информацию The Mail on Sunday.
Тем временем оппозиционные политики призывают провести расследование. Опубликованные сведения поднимают «чрезвычайно важные вопросы национальной безопасности», в том числе, почему и как произошла утечка информации, заявила, в частности, Иветт Купер из Лейбористской партии. «Важно, чтобы все эти проблемы безопасности расследовались и решались на самом высоком уровне», – подчеркнула она.