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Норвежская полиция арестовала 35 человек на марше ультраправых

AFP/BNS
Норвежская полиция арестовала 35 человек на марше ультраправых
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Норвежская полиция. Фото иллюстративное.
Норвежская полиция. Фото иллюстративное. Фото: Håkon Mosvold Larsen

Норвежская полиция арестовала 35 человек в Осло в субботу после того, как группа ультраправых демонстрантов отказалась выполнять приказы правоохранителей.

Группа из примерно 30-40 демонстрантов не запрашивала необходимое разрешение на организацию марша в центре Осло, который частично прошел бы около здания парламента, сообщила полиция.

«Они не запрашивали (разрешения) и отказывались выполнять приказы полиции», – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Позже полиция подтвердила, что ситуация находится под контролем и что 35 человек задержаны.

Норвежская телекомпания NRK сообщила, что также прибыли левые экстремисты, и полицейским пришлось физически вмешаться, чтобы разъединить две стороны.

Ультраправые активисты несли плакаты с символикой Северное Движение Сопротивления (NMR).

Верховный суд Финляндии запретил это движение в сентябре 2020 года.

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