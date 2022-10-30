Норвежская полиция арестовала 35 человек в Осло в субботу после того, как группа ультраправых демонстрантов отказалась выполнять приказы правоохранителей.
Норвежская полиция арестовала 35 человек на марше ультраправых
Норвежская полиция арестовала 35 человек на марше ультраправых
Группа из примерно 30-40 демонстрантов не запрашивала необходимое разрешение на организацию марша в центре Осло, который частично прошел бы около здания парламента, сообщила полиция.
«Они не запрашивали (разрешения) и отказывались выполнять приказы полиции», – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
Позже полиция подтвердила, что ситуация находится под контролем и что 35 человек задержаны.
Норвежская телекомпания NRK сообщила, что также прибыли левые экстремисты, и полицейским пришлось физически вмешаться, чтобы разъединить две стороны.
Ультраправые активисты несли плакаты с символикой Северное Движение Сопротивления (NMR).
Верховный суд Финляндии запретил это движение в сентябре 2020 года.
Ключевые слова