Норвежская полиция арестовала 35 человек на марше ультраправых

Группа из примерно 30-40 демонстрантов не запрашивала необходимое разрешение на организацию марша в центре Осло, который частично прошел бы около здания парламента, сообщила полиция.

«Они не запрашивали (разрешения) и отказывались выполнять приказы полиции», – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Позже полиция подтвердила, что ситуация находится под контролем и что 35 человек задержаны.

Норвежская телекомпания NRK сообщила, что также прибыли левые экстремисты, и полицейским пришлось физически вмешаться, чтобы разъединить две стороны.

Ультраправые активисты несли плакаты с символикой Северное Движение Сопротивления (NMR).