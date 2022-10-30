Первый заместитель спикера Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер отправился с визитом в Украину, чтобы в числе прочего в качестве помощи от государства и частного сектора Эстонии передать 12 автобусов Житомирской области на границе с Беларусью.
Первый заместитель спикера Рийгикогу отправился в Украину
В воскресенье Сеэдер посетит украинские воинские части, охраняющие белорусскую границу, а в понедельник встретится в Киеве с руководством Верховной Рады и министром культуры, сообщила BNS пресс-служба партии «Отечества».
По словам Сеэдера, Украину необходимо всячески поддерживать. «Первоочередной задачей является предоставление Украине военной помощи для отражения российских сил. Параллельно с военной помощью важно начать восстановление страны и обеспечить существенную экономическую поддержку Украины», – сказал Сеэдер, по словам которого оказание помощи в восстановлении инфраструктуры Украины и обеспечении нормального функционирования ее экономики в интересах Эстонии.
Как подчеркнул Сеэдер, западные страны должны сохранять внимание к Украине, даже несмотря на то, что приближающаяся зима и энергетический кризис могут создать искушение поиска легких решений.
«Очаги напряженности в других частях мира также представляют собой опасность, которая может отвлечь внимание западных стран от агрессивной войны России. Эстония вместе со странами-единомышленниками должна сделать все возможное, чтобы удерживать внимание западных стран к Украине», – сказал Седер.