Первый заместитель спикера Рийгикогу отправился в Украину

В воскресенье Сеэдер посетит украинские воинские части, охраняющие белорусскую границу, а в понедельник встретится в Киеве с руководством Верховной Рады и министром культуры, сообщила BNS пресс-служба партии «Отечества».

По словам Сеэдера, Украину необходимо всячески поддерживать. «Первоочередной задачей является предоставление Украине военной помощи для отражения российских сил. Параллельно с военной помощью важно начать восстановление страны и обеспечить существенную экономическую поддержку Украины», – сказал Сеэдер, по словам которого оказание помощи в восстановлении инфраструктуры Украины и обеспечении нормального функционирования ее экономики в интересах Эстонии.

Как подчеркнул Сеэдер, западные страны должны сохранять внимание к Украине, даже несмотря на то, что приближающаяся зима и энергетический кризис могут создать искушение поиска легких решений.