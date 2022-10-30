Несмотря на многократные переносы срока, предприниматель, построивший многоквартирный дом на улице Пости, так и не подал ходатайство на получение разрешения на пользование жилым помещением, поэтому на этой неделе городской чиновник отправил предпринимателю письмо, которое было написано более строгим тоном, чем раньше, и заканчивалось указанием на закон и штраф в размере 100 000 евро.
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Квартиры уже проданы, а разрешения нет: застройщику нового многоквартирного дома грозит штраф в 100 000 евро
Квартиры уже проданы, а разрешения нет: застройщику нового многоквартирного дома грозит штраф в 100 000 евро
Уже в августе этого года главный специалист юридической службы городской управы Вильянди Маргит-Марит Раудсепп направила застройщику многоквартирного дома, компании Devalko, письмо, в котором город выразил недовольство ситуация, что строительство дома завершено, квартиры проданы, квартирное товарищество создано, но застройщик до сих пор не запросил разрешения на эксплуатацию здания.
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