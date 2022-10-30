Квартиры уже проданы, а разрешения нет: застройщику нового многоквартирного дома грозит штраф в 100 000 евро

Квартиры в доме на улице Пости, 36 проданы, квартирное товарищество создано, люди въехали в дом, но у здания до сих пор нет разрешения на эксплуатацию.

Несмотря на многократные переносы срока, предприниматель, построивший многоквартирный дом на улице Пости, так и не подал ходатайство на получение разрешения на пользование жилым помещением, поэтому на этой неделе городской чиновник отправил предпринимателю письмо, которое было написано более строгим тоном, чем раньше, и заканчивалось указанием на закон и штраф в размере 100 000 евро.