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Квартиры уже проданы, а разрешения нет: застройщику нового многоквартирного дома грозит штраф в 100 000 евро

Марко Суурмяги
Квартиры уже проданы, а разрешения нет: застройщику нового многоквартирного дома грозит штраф в 100 000 евро
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Квартиры в доме на улице Пости, 36 проданы, квартирное товарищество создано, люди въехали в дом, но у здания до сих пор нет разрешения на эксплуатацию.
Квартиры в доме на улице Пости, 36 проданы, квартирное товарищество создано, люди въехали в дом, но у здания до сих пор нет разрешения на эксплуатацию. Фото: Elmo Riig

Несмотря на многократные переносы срока, предприниматель, построивший многоквартирный дом на улице Пости, так и не подал ходатайство на получение разрешения на пользование жилым помещением, поэтому на этой неделе городской чиновник отправил предпринимателю письмо, которое было написано более строгим тоном, чем раньше, и заканчивалось указанием на закон и штраф в размере 100 000 евро.

Уже в августе этого года главный специалист юридической службы городской управы Вильянди Маргит-Марит Раудсепп направила застройщику многоквартирного дома, компании Devalko, письмо, в котором город выразил недовольство ситуация, что строительство дома завершено, квартиры проданы, квартирное товарищество создано, но застройщик до сих пор не запросил разрешения на эксплуатацию здания.

Владелец Devalko Валдеко Сыыро тогда объяснил горуправе, что на самом деле все работы еще не закончены и строительство еще продолжается.

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