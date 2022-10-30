Карис: сегодня давайте подумаем о тех, чью человечность диктаторы считают величайшим преступлением

Заявление Президента Алара Кариса по случаю Дня памяти жертв политических репрессий:

Философ и популяризатор науки Владимир Мацкевич был задержан белорусскими силовиками во время полицейского рейда в августе. Сейчас он отбывает 5 лет в тюрьме, потому что его мысли не устраивали режим Лукашенко. Политолог и литературовед Александр Федута был приговорен к 10 годам лишения свободы за то, что самодержавная власть сочла его рассуждения о будущем Беларуси недостойными и опасными.

Это два примера из списка политзаключенных, составленного Правозащитным центром Viasna. На данный момент режим Лукашенко содержит более 1330 политзаключенных в тюрьме. Таким образом правительство надеется подавить все белорусское гражданское общество, свободные СМИ, политическую оппозицию и профсоюзы.

Мне, как человеку из академической среды, ужасно осознавать, что свободное, научное мышление считается в некоторых странах преступлением и людей держат с помощью невежества и непросвещенности в страхе.

К сожалению, в последнее время число репрессированных увеличивается все возрастающими темпами и на обширной территории. Помимо заключенных, это жертвы геноцида, депортированные, отправленные на переселение. Конечно, свой толчок к этому дает жестокая агрессивная война России против Украины. В России даже человека, который выходит на улицу с плакатом «Мир» или «Нет войне!», сейчас сажают в тюрьму.

Происходящее в Украине напоминает самые мрачные главы эстонской истории. Россия депортирует с родины десятки тысяч человек. Среди них немало украинских детей, которых забрали из семей на воспитание в Россию. Это часть геноцида, который путинский режим осуществляет против украинского народа.

Согласно ежегодному отчету Freedom House, 48 процентов населения мира живет в странах, которые не являются свободными и где гражданские и политические свободы ограничены. Такие страны составляют большую часть Евразии и Африки.