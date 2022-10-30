Теракт в столице Сомали унес жизни минимум ста человек

По сведениям местного издания Shabelle Media Network, среди погибших – начальник районной полиции Ходан Хусейн Адэд и известный сомалийский журналист Мохамед Иссе Кона. Число жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, передает DW.

Теракт был совершен накануне вечером. Первый автомобиль, управляемый боевиком-смертником, взорвался у здания Министерства образования страны вблизи оживленного перекрестка. Когда к месту трагедии приехали машины скорой помощи и подошли люди, чтобы помочь пострадавшим, прозвучал второй взрыв. В зданиях, расположенных поблизости, были выбиты окна. После взрывов группе вооруженных боевиков удалось проникнуть в здание министерства, где они вступили в перестрелку с сотрудниками служб безопасности.