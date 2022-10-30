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Фото и видео ⟩ Союзники по НАТО привезли боевую технику в приграничный город

Арвед Брейдакс
Союзники по НАТО привезли боевую технику в приграничный город
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Фото: Arved Breidaks

В субботу расположенные в странах Балтии британские и канадские союзные подразделения показали свою военную технику на латвийской стороне центральной площади приграничных городов Валга-Валка, чтобы продемонстрировать свою готовность защищать Латвию и Эстонию в случае необходимости.

«Поскольку Великобритания является ведущей страной в боевой группе НАТО в Эстонии, а Канада является ведущей страной в Латвии, мы подумали, что было бы неплохо собраться здесь, на границе Латвии и Эстонии, чтобы сказать: мы вместе, вместе мы сильнее», – сказал посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.

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