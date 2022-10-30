18 октября в латвийском городе Бауске открылся «Парк ужасов». Новость об этом месте быстро разлетелась как в латвийских СМИ, так и в соцсетях. Пользователи активно делились «страшными» видео и показывали ужасающую атмосферу этого места. И хотя парк был открыт уже больше десяти дней, в субботу, 29 октября, туда съехалось неожиданно (как для посетителей, так и для организаторов) большое количество людей, пишет Rus.TVNET.
Фото и видео ⟩ Огромные очереди и пробка: «Парк ужасов» в Латвии вызвал ажиотаж
После 17:00 при въезде в Бауску начали скапливаться машины и образовываться пробки. Водители активно искали парковочные места недалеко от Бауского замка (возле которого и расположился «Парк ужасов»), а в городе было непривычно большое скопление людей. После 18:00 возле замка стояла огромная очередь длиною около одного километра, при этом люди продолжали подходить чуть ли не до самого закрытия парка (22:00).
Такой ажиотаж был вызван тем, что в «Парке ужасов» в этот день было запланировано огненное шоу. Организаторы явно не были готовы к такому наплыву посетителей в один день, поэтому многие так и не смогли попасть внутрь, отстояв в очереди около часа и даже больше (судя по комментариям в соцсетях). А те, кто все-таки смог дождаться своей очереди, жаловались на скопление людей в парке у страшных фигур.
Ради чего ехать в «Парк ужасов»?
Как отмечают организаторы, в парк лучше приезжать в темное время суток, и это правда. По-настоящему прочувствовать атмосферу парка можно только вечером. Фонари, жуткие декорации, страшные фигуры (их здесь более 250), тематические фотозоны и кровавые сцены, нагнетающая музыка, живые персонажи, пугающие посетителей, костры, тыквы – все это создает ту самую атмосферу, которую ждут люди в преддверии Хэллоуина.
Видео: «Парк ужасов» в Бауске
Конечно, это то место, куда стоит ехать с детьми (если они не из пугливых), ведь здесь им будет чем заняться. В парке есть лабиринты из тыкв и паутин – дети из них не вылезали весь вечер! Многие дети и взрослые пришли в хэллоуинских костюмах, что только добавляет атмосферности этому месту.
Хотя территория парка не очень большая, количество фигур и различных жутких сцен поражает. Можно несколько раз обойти парк и все равно найти что-то новое. Гуляя по парку, вы случайно наткнетесь на «труп», который вылезает из-под земли, незаметную «могилу» или огромного паука на дереве. Такая детальная продуманность всего «Парка ужасов» действительно впечатляет. Каждый уголок – это готовая фотозона или сцена из фильма ужасов.
Советы посетителям:
- Чтобы не стоять в огромных очередях, приезжайте в будний день.
- Чтобы получить больше эмоций, надевайте костюм и продумайте свой «жуткий» образ.
- Не забудьте взять с собой термос с горячим напитком, хорошее настроение и телефон с полной зарядкой!
Галерея: «Парк ужасов» в Бауске
Видео: «Парк ужасов» в Бауске
О «Парке ужасов»
«Парк ужасов» открылся 18 октября и будет работать до 5 ноября. Он находится в парке Бауского замка. Цена билета для взрослых составляет 8 евро, а для детей старше шести лет – 4 евро. 5 ноября в парке с концертом выступит латвийская группа Dzelzs vilks. Во время мероприятия цена билета составит 12 евро.