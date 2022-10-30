Фото и видео ⟩ Огромные очереди и пробка: «Парк ужасов» в Латвии вызвал ажиотаж

После 17:00 при въезде в Бауску начали скапливаться машины и образовываться пробки. Водители активно искали парковочные места недалеко от Бауского замка (возле которого и расположился «Парк ужасов»), а в городе было непривычно большое скопление людей. После 18:00 возле замка стояла огромная очередь длиною около одного километра, при этом люди продолжали подходить чуть ли не до самого закрытия парка (22:00).

Очередь в «Парк ужасов» в Бауске Фото: Читатель RUS TVNET

Такой ажиотаж был вызван тем, что в «Парке ужасов» в этот день было запланировано огненное шоу. Организаторы явно не были готовы к такому наплыву посетителей в один день, поэтому многие так и не смогли попасть внутрь, отстояв в очереди около часа и даже больше (судя по комментариям в соцсетях). А те, кто все-таки смог дождаться своей очереди, жаловались на скопление людей в парке у страшных фигур.

Очередь в «Парк ужасов» в Бауске Фото: Читатель TVNET

Ради чего ехать в «Парк ужасов»?

Как отмечают организаторы, в парк лучше приезжать в темное время суток, и это правда. По-настоящему прочувствовать атмосферу парка можно только вечером. Фонари, жуткие декорации, страшные фигуры (их здесь более 250), тематические фотозоны и кровавые сцены, нагнетающая музыка, живые персонажи, пугающие посетителей, костры, тыквы – все это создает ту самую атмосферу, которую ждут люди в преддверии Хэллоуина.

Видео: «Парк ужасов» в Бауске