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Эксперт: угрозам России нельзя противостоять с помощью Excel

Эркки Коорт
Эксперт: угрозам России нельзя противостоять с помощью Excel
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Атака беспилотников на саудовский нефтяной терминал 25 марта 2022 года.
Атака беспилотников на саудовский нефтяной терминал 25 марта 2022 года. Фото: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Защита населения является масштабным, долгосрочным и дорогостоящим вопросом, но она также должна быть децентрализованной и региональной, а решения должны приниматься на низких уровнях. Самое главное – это должно быть сделано для человека, пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.

В политических событиях в области безопасности, затрагивающих Эстонию и весь мир, в настоящий момент нет ничего, что могло бы дать чувство безопасности или знание о движении к стабильности. Вокруг нас много неопределенности и процессов, которые мы не можем контролировать, даже если бы очень хотели.

Не предвидится, что эта безумная ситуация каким-либо образом улучшится в ближайшем будущем. Мы живем в практически абсолютном шторме – пандемия, военная агрессия России в Украине, миграция, экономическая и энергетическая нестабильность, недавно приправленная атаками на  объекты инфраструктуры.

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