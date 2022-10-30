Защита населения является масштабным, долгосрочным и дорогостоящим вопросом, но она также должна быть децентрализованной и региональной, а решения должны приниматься на низких уровнях. Самое главное – это должно быть сделано для человека, пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.
Для подписчиков
Эксперт: угрозам России нельзя противостоять с помощью Excel
Эксперт: угрозам России нельзя противостоять с помощью Excel
В политических событиях в области безопасности, затрагивающих Эстонию и весь мир, в настоящий момент нет ничего, что могло бы дать чувство безопасности или знание о движении к стабильности. Вокруг нас много неопределенности и процессов, которые мы не можем контролировать, даже если бы очень хотели.