По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, важно, чтобы Финляндия не ставила предварительных условий для своего предстоящего членства в НАТО, сообщает YLE.
Премьер-министр Марин не исключает создание ядерного оружия или баз НАТО в Финляндии
«Невозможно предсказать, когда Венгрия и Турция ратифицируют вступление Финляндии в НАТО», – заявила вчера финской национальной телекомпании YLE премьер-министр Марин.
«Конечно, мы надеемся, что в этом вопросе дела пойдут быстрее», – добавила Марин.
Венгрия и Турция – единственные члены НАТО, которые еще не полностью одобрили вступление Финляндии и Швеции в альянс.
«Почему страна не исключила создание на своей территории ядерных вооружений или постоянных баз НАТО?» – спросили премьер-министра Финляндии.
«Я считаю очень важным, чтобы мы не ставили таких предварительных условий и не ограничивали собственное поле деятельности, когда речь идет о постоянных базах или ядерном оружии», – пояснила Марин, добавив, что она считает маловероятным размещение ядерного оружия на территории Финляндии.
Поскольку срок полномочий премьер-министра подходит к концу, Марин сказал Yle, что ее правительство в ближайшие месяцы сосредоточит внимание в первую очередь на финской экономике, политике страны в отношении Китая и войне в Украине.
«Наша самая важная задача (европейских лидеров) — снизить цены на энергоносители, поддерживая при этом Украину, чтобы Украина могла как можно быстрее выиграть войну и вытеснить Россию», – сказала Марин.
Следующие парламентские выборы в Финляндии пройдут 2 апреля 2023 года.