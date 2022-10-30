Премьер-министр Марин не исключает создание ядерного оружия или баз НАТО в Финляндии

«Невозможно предсказать, когда Венгрия и Турция ратифицируют вступление Финляндии в НАТО», – заявила вчера финской национальной телекомпании YLE премьер-министр Марин.

«Конечно, мы надеемся, что в этом вопросе дела пойдут быстрее», – добавила Марин.

Венгрия и Турция – единственные члены НАТО, которые еще не полностью одобрили вступление Финляндии и Швеции в альянс.

«Почему страна не исключила создание на своей территории ядерных вооружений или постоянных баз НАТО?» – спросили премьер-министра Финляндии.

«Я считаю очень важным, чтобы мы не ставили таких предварительных условий и не ограничивали собственное поле деятельности, когда речь идет о постоянных базах или ядерном оружии», – пояснила Марин, добавив, что она считает маловероятным размещение ядерного оружия на территории Финляндии.

Поскольку срок полномочий премьер-министра подходит к концу, Марин сказал Yle, что ее правительство в ближайшие месяцы сосредоточит внимание в первую очередь на финской экономике, политике страны в отношении Китая и войне в Украине.

«Наша самая важная задача (европейских лидеров) — снизить цены на энергоносители, поддерживая при этом Украину, чтобы Украина могла как можно быстрее выиграть войну и вытеснить Россию», – сказала Марин.