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Кризис не помеха? Предприниматель хочет открыть новое заведение общепита и уже ищет работников

Марко Суурмяги
Кризис не помеха? Предприниматель хочет открыть новое заведение общепита и уже ищет работников
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У предпринимателя уже есть кафе в Пайде.
У предпринимателя уже есть кафе в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh

Помещениями кафе центра Sakala, которые пустуют уже полтора года, заинтересовался владеющий кафе в Пайде и трактиром в Имавере предприниматель, который уже начал искать сотрудников для открытия там места общественного питания. Он хочет открыть новое заведение уже 1 декабря.

Предприятие, работающее под брендом Verywell Kohvik&Buffet, начало работать в Пайде в прошлом году и теперь хочет выйти за пределы Ярвамаа. По пояснению руководителя предприятия Данеля Пуудера, его заведение уж точно не будет подрожать кафе Harmoonia, которое летом 2021 года покинуло помещение и обосновалось в отеле Schloss Fellin.

Если Harmoonia стремилась к уровню ресторана и, по мнению многих знатоков, была на вершине рейтинга списка эстонских заведений общественного питания, Verywell хочет предлагать простую еду. «Наша цель – простота. Должна быть возможность поесть и так, чтобы наесться, – сказал Пуудер. – И качественно».

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