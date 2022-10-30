Кризис не помеха? Предприниматель хочет открыть новое заведение общепита и уже ищет работников

Предприятие, работающее под брендом Verywell Kohvik&Buffet, начало работать в Пайде в прошлом году и теперь хочет выйти за пределы Ярвамаа. По пояснению руководителя предприятия Данеля Пуудера, его заведение уж точно не будет подрожать кафе Harmoonia, которое летом 2021 года покинуло помещение и обосновалось в отеле Schloss Fellin.