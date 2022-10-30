Зеленый поворот в Германии: для строительства угольной шахты сносят ветряные мельницы и переселяют людей

То, что сейчас происходит в Рейнской области, настолько символично, что в это трудно поверить, пишет Heise.

А именно, в начале октября министр экономики Германии Роберт Хабек совместно с представителями местной власти окончательно утвердил план, позволяющий энергетическому гиганту RWE построить угольную шахту на месте деревни Lützerath. Поскольку процесс длился годами, 90 человек, проживавших в деревне, уже были переселены, а здания снесены. Последний фермер этой весной был вынужден сдать свою ферму RWE, хотя пытался остановить процесс через суд до последнего момента.

Но помимо жилых домов в Lützerath был еще и ветряной парк, который сейчас сносят. На сегодняшний день уже демонтированы первые 8 ветряных мельниц. Вы правильно прочитали: ветряной парк в Германии сносят, чтобы добывать бурый уголь под ними, который имеет одни из самых высоких выбросов на киловатт-час.

Это правда, что ветряной парк Lützerath был построен в 2001 году, так что срок ее службы подходил к концу. По словам представителя RWE, план с самого начала предусматривал, что после окончания срока службы ветропарка на их месте будет построен карьер. «Мы понимаем, что эта ситуация парадоксальна, но так оно и есть».

Тем не менее, деревня Lützerath в последние годы стала новой линией фронта немецкого экологического движения. Шведская климатическая активистка Грета Тунберг также посетила регион в сентябре прошлого года.