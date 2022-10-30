В воскресенье, 30 октября, с 12:00 до 15:00 посетители Рижского пассажирского порта могли больше узнать о трех из четырех боевых кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Также можно увидеть боевую технику боевой группы Земессардзе и расширенного присутствия НАТО в Латвии, сообщает Rus.TVNET со ссылкой Национальные вооруженные силы.
В Рижский порт прибыли корабли НАТО
Корабли не открыты для посещения.
Во время мероприятия вход на причалы МК-3 и МК-4 осуществляется со стороны пассажирского терминала, а выход – у Вантового моста.
В целях безопасности на входе могут выборочно проверять личные вещи посетителей.
Как сообщалось, с пятницы по 31 октября боевые корабли Первой постоянной группы ВМС НАТО (SNMG1), дислоцированные в настоящее время в Балтийском море, будут в Рижском пассажирском порту с запланированным визитом, демонстрируя присутствие НАТО и укрепляя принципы коллективного обороны в районе Балтийского моря.
На этот раз в состав группы входят голландский фрегат Tromp, норвежский фрегат «Руаль Амундсен», датский фрегат «Эсберн Снейр» и норвежский корабль снабжения Maud.
Корабли вышеуказанной группы, только в другом составе, уже несколько раз останавливались в Рижском порту – этой весной, в ноябре 2019 года, весной 2019 года, а ранее их также видели в портах Вентспилса и Лиепаи.
SNMG1 – одна из четырех постоянных групп ВМС НАТО. Постоянные военно-морские силы НАТО включают морские компоненты Сил реагирования НАТО, которые действуют как силы немедленного реагирования, способные к немедленным действиям в любом месте.
На постоянные военно-морские группировки НАТО возложена задача обеспечения альянса постоянными военно-морскими силами, постоянно находящимися в море, способными выполнять задачи в мирное время и в кризисных ситуациях. Участие в военно-морских учениях и тренировках союзников поддерживает готовность, обеспечивая сотрудничество и оперативную совместимость на море.