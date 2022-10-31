Куннас: до весны не стоит ждать крупных наступлений ни от Украины, ни от России

Да, можно констатировать, что дроны очень активно используются в этой войне и российской, и украинской стороной. При этом именно сейчас применение дронов будет расширяться. Поздней осенью и зимой обе стороны будут очень активно их использовать. Потому что на фронтах в самое последнее время ситуация уже практически не меняется. В октябре не было существенных изменений, и уже тем более не стоит их ждать в ноябре и декабре. А вот ракетные, артиллерийские, дроновые атаки на фоне относительного затишья на фронтах мы будем видеть в ближайшие месяцы ежедневно.