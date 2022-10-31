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Куннас: до весны не стоит ждать крупных наступлений ни от Украины, ни от России

Павел Соболев
, журналист
Куннас: до весны не стоит ждать крупных наступлений ни от Украины, ни от России
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  • РФ сохраняет преимущество над Украиной в количестве вооружений, но сильно проигрывает в качестве
  • В ближайшие месяцы применение дронов в войне существенно расширится
  • Украинским войскам следует не штурмовать Херсон, а взять его в кольцо

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся утверждений о потере Россией артиллерийского преимущества над Украиной, а также предположительных сроков освобождения Херсона от оккупационных сил.

- Издание «Нью Йорк-Таймс» вчера написало, что Украина к настоящему моменту перехватила артиллерийское преимущество у России благодаря западным поставкам и беспилотникам. Утверждается, что сейчас в Херсонской области стороны обмениваются примерно равным числом ударов, но украинские удары не только более дальние, но и более точные, благодаря ракетам со спутниковым наведением и современным артиллерийским снарядам, которых нет у России. Объективна ли такая оценка? Действительно ли в части артиллерии с доминированием России над Украиной покончено?

- Россия продолжает доминировать в смысле количества имеющихся у нее артиллерийских и ракетных систем. Их у нее по-прежнему больше, чем у Украины, однако российские системы залпового огня не обладают высокой точностью. Россия ведет обстрелы такими ракетами, которые, по сути, попадают куда придется.

Украина же использует системы HIMARS с ракетами дальностью до 70 километров, и эти системы гарантируют высокую точность при поражении намеченных целей. Поэтому ситуация выглядит сейчас так, что у России есть преимущество в количестве, а у Украины — в качестве, потому что, вне всякого сомнения, то оружие, которое использует Украина, стреляет гораздо точнее.

- ВСУ совершили в субботу дроновую атаку на базу Черноморского флота РФ в Севастополе. Россия очень активно использует в последние недели дроны при разрушении энергетических объектов в Украине, теперь Украина показала эффективность беспилотников при своих атаках на военные объекты. Россия назвала атаку в Севастополе терроризмом, но в действительности террористическими являются атаки на гражданские объекты, которые постоянно практикует Россия. Можно ли надеяться, что точность и эффективность дроновых атак Украины отобьет у России вкус к дроновому терроризму?

- Разумеется, российские военные корабли в Севастопольской бухте являются совершенно законными целями для Украины. Абсолютно абсурдны и те обвинения России, согласно которым якобы какие-то дроны были запущены с корабля, который перевозит зерно. Маршруты торговых судов, вывозящих украинское зерно из украинских портов, проходят очень далеко от Севастополя.

Да, можно констатировать, что дроны очень активно используются в этой войне и российской, и украинской стороной. При этом именно сейчас применение дронов будет расширяться. Поздней осенью и зимой обе стороны будут очень активно их использовать. Потому что на фронтах в самое последнее время ситуация уже практически не меняется. В октябре не было существенных изменений, и уже тем более не стоит их ждать в ноябре и декабре. А вот ракетные, артиллерийские, дроновые атаки на фоне относительного затишья на фронтах мы будем видеть в ближайшие месяцы ежедневно.

- Министерство обороны России выступило с утверждением, что субботняя атака ВСУ в Севастополе готовилась под руководством британских специалистов, якобы находящихся в Очакове Николаевской области Украины. Британское оборонное ведомство опровергло эту информацию, назвав ее эпической ложью. Можно ли сказать, что украинские военные уже настолько хорошо освоили поставляемую им технику и вооружения, что никакие инструкторы на местах им не нужны? Вероятно, они прекрасно справляются с решением своих задач самостоятельно?

- На такие заявления с российской стороны не стоит обращать никакого внимания, потому что список вещей, в которых Россия успела обвинить с начала войны Украину и ее западных союзников, очень велик. Например, совсем недавно Россия обвинила Великобританию в диверсии на газопроводе «Северный поток». Также Россия продолжает обвинять Украину в создании «грязной бомбы», хотя это обвинение совершенно абсурдно, потому что невозможно понять, в рамках какой логики Украине могло бы быть выгодно взорвать такую бомбу на своей территории.

России следовало бы хоть немного заботиться о правдоподобности обвинений, с которыми она выступает в отношении Киева и его западных партнеров. Пока ситуация выглядит так, что Россия постоянно обвиняет своих противников в том, что сама делает или собирается сделать.

- Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона может быть завершена до конца ноября. Он сказал, что в Херсоне сейчас находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения, и оценил численность российских военных в Херсонской области в 40 000 человек. В ответ на предположение американских журналистов о том, что за Херсон будут идти кровавые бои, Буданов сказал, что Украина попытается избежать крупных потерь, но совсем без боя вернуть Херсон не получится. Реален ли прогноз Буданова об освобождении Херсона до конца ноября?

- Мое мнение таково, что в связи с тем, что распутица уже началась, масштабных наступлений ни с российской, ни с украинской стороны в ближайшее время не предвидится. Конечно, ВСУ показали не так давно себя мастерами сюрпризов, так что всякое может быть, но, честно говоря, погода сейчас уже не очень располагает к тому, чтобы добиться где-то какого-то значительного прорыва. Танковые и мотопехотные подразделения смогут в ближайшие месяцы активно действовать только там, где есть крупные дороги, так что трудно представить, что сейчас такие подразделения могли бы в каком-то районе пойти в крупное наступление.

Если же говорить о Херсоне, то, как мне кажется, в штурме самого города нет никакого смысла. Я бы на месте украинских военных не стал бы стараться войти в город. Гораздо эффективнее было бы просто окружить его, после чего просто подождать, когда противник решит сдаться.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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