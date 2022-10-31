Куннас: до весны не стоит ждать крупных наступлений ни от Украины, ни от России

- Издание «Нью Йорк-Таймс» вчера написало, что Украина к настоящему моменту перехватила артиллерийское преимущество у России благодаря западным поставкам и беспилотникам. Утверждается, что сейчас в Херсонской области стороны обмениваются примерно равным числом ударов, но украинские удары не только более дальние, но и более точные, благодаря ракетам со спутниковым наведением и современным артиллерийским снарядам, которых нет у России. Объективна ли такая оценка? Действительно ли в части артиллерии с доминированием России над Украиной покончено?
- Россия продолжает доминировать в смысле количества имеющихся у нее артиллерийских и ракетных систем. Их у нее по-прежнему больше, чем у Украины, однако российские системы залпового огня не обладают высокой точностью. Россия ведет обстрелы такими ракетами, которые, по сути, попадают куда придется.
Украина же использует системы HIMARS с ракетами дальностью до 70 километров, и эти системы гарантируют высокую точность при поражении намеченных целей. Поэтому ситуация выглядит сейчас так, что у России есть преимущество в количестве, а у Украины — в качестве, потому что, вне всякого сомнения, то оружие, которое использует Украина, стреляет гораздо точнее.
- ВСУ совершили в субботу дроновую атаку на базу Черноморского флота РФ в Севастополе. Россия очень активно использует в последние недели дроны при разрушении энергетических объектов в Украине, теперь Украина показала эффективность беспилотников при своих атаках на военные объекты. Россия назвала атаку в Севастополе терроризмом, но в действительности террористическими являются атаки на гражданские объекты, которые постоянно практикует Россия. Можно ли надеяться, что точность и эффективность дроновых атак Украины отобьет у России вкус к дроновому терроризму?