Студия Postimees: Украина не хуже готова к дроновой войне, чем Россия?

- Министерство обороны России выступило с утверждением, что субботняя атака ВСУ в Севастополе готовилась под руководством британских специалистов, якобы находящихся в городе Очаков в Николаевской области Украины. Британское оборонное ведомство опровергло эту информацию, назвав ее эпической ложью. Можно ли сказать, что украинские военные уже настолько хорошо освоили поставляемую им технику и вооружения, что никакие инструкторы на местах им не нужны? Вероятно, они прекрасно справляются с решением своих задач самостоятельно?

- Издание «Нью Йорк-Таймс» написало, что Украина к настоящему моменту перехватила артиллерийское преимущество у России благодаря западным поставкам и беспилотникам. Сейчас в Херсонской области стороны обмениваются примерно равным числом ударов, но украинские удары не только более дальние, но и более точные, благодаря ракетам со спутниковым наведением и современным артиллерийским снарядам, которых нет у России. Объективна ли такая оценка? Действительно ли в части артиллерии с доминированием России над Украиной покончено?

- Муссируются слухи об отстранении командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине Александра Лапина. Информацию о смещении Лапина распространил телеканал «Грозный». Кремль не комментирует эти слухи, а вот критиковавшие Лапина Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров ведут себя так, будто празднуют победу. Можно ли предполагать, что бразды руководства военной кампанией России в Украине переходят в руки Кадырова и Пригожина? И что это значит для Украины? Легче ли воевать против наемников и бандитов, чем против регулярной армии страны-агрессора, или же, напротив, тяжелее?