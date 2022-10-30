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Ляэнеметс: нового директора полиции может утвердить и следующее правительство

Арвед Брейдакс
Ляэнеметс: нового директора полиции может утвердить и следующее правительство
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Arvo Meeks

По словам министра внутренних дел социал-демократа Лаури Ляэнеметса, он ждет позиции Партии реформ о пригодности кандидата Вейко Коммусаара на пост генерального директора Департамента полиции и погранохраны, однако не верит, что это может стать яблоком раздора, которое разрушит правительство.

«Я представил кандидата. Вейко Коммусаара. Партия премьер-министра – единственная партия, не сформировавшая свою четкую, понятную позицию. Я жду», – сказал Ляэнеметс в пятницу в Валга газете Lõuna-Eesti Postimees.

Вейко Коммусаар.
Вейко Коммусаар. Фото: Remo Tõnismäe
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