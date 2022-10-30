Ляэнеметс: нового директора полиции может утвердить и следующее правительство

По словам министра внутренних дел социал-демократа Лаури Ляэнеметса, он ждет позиции Партии реформ о пригодности кандидата Вейко Коммусаара на пост генерального директора Департамента полиции и погранохраны, однако не верит, что это может стать яблоком раздора, которое разрушит правительство.
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«Я представил кандидата. Вейко Коммусаара. Партия премьер-министра – единственная партия, не сформировавшая свою четкую, понятную позицию. Я жду», – сказал Ляэнеметс в пятницу в Валга газете Lõuna-Eesti Postimees.