Ляэнеметс: нового директора полиции может утвердить и следующее правительство

По словам министра внутренних дел социал-демократа Лаури Ляэнеметса, он ждет позиции Партии реформ о пригодности кандидата Вейко Коммусаара на пост генерального директора Департамента полиции и погранохраны, однако не верит, что это может стать яблоком раздора, которое разрушит правительство.