Потребление рыбы и рыбопродуктов в мире за последние 56 лет увеличивалось в среднем на три процента в год, но общий объем рыбной продукции в Эстонии в 2021 году составил 72 428 тонн, что на 3 процента меньше, чем в 2020 году.
Вопреки общемировой тенденции, в прошлом году рыболовство в Эстонии сократилось
Хотя, по словам Кайри Шляйтерис и Лауры Фрейвалд-Хеапост, главных специалистов в области повышения ценности и сбыта водных живых ресурсов, объем продукции рыболовства и аквакультуры в Эстонии в последние годы несколько снизился, то по прогнозам, к 2030 году объем увеличится до 202 миллионов тонн в год. Согласно статье Maablogi, более половины прироста объема – 106 млн тонн – приходится на аквакультуру, 96 млн тонн – на рыболовство.
По сравнению с предыдущими годами мировая доля выловленной рыбы также снизилась, основными причинами чего считаются влияние пандемии Covid-19, а также снижение объемов вылова в Китае. Шляйтерис и Фейвалд-Хеапост упомянули, что пандемия привела к временной приостановке рыболовства в некоторых регионах и нарушила функционирование производственного цикла в аквакультуре.
Однако доля аквакультуры по отношению к рыболовству находится в медленном, но все же повышающемся тренде – по состоянию на 2020 год продукция аквакультуры будет составлять 49,2 процента всего мирового производства рыболовства и аквакультуры. Китай и Индонезия являются крупнейшими производителями аквакультуры.
В среднем 60 процентов естественных запасов рыбы в мировом океане – восстанавливаются, несмотря на активную рыболовную деятельность. По мнению специалистов, постоянная оценка состояния рыбных запасов, принятие и распространение мер по улучшению ситуации, а также применение инновационных технологий позволят увеличить рыбные запасы. По словам Шляйтерис и Фейвалда-Хеапост, продолжающийся рост потребления продуктов рыболовства и аквакультуры также окажет хорошее влияние на международную торговлю.
«Потреблению рыбы способствует улучшение экономического положения людей во всех регионах мира, урбанизация, лучшие возможности для обработки и продажи улова, изменение пищевых привычек», – пояснили они.