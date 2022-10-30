Вопреки общемировой тенденции, в прошлом году рыболовство в Эстонии сократилось

Хотя, по словам Кайри Шляйтерис и Лауры Фрейвалд-Хеапост, главных специалистов в области повышения ценности и сбыта водных живых ресурсов, объем продукции рыболовства и аквакультуры в Эстонии в последние годы несколько снизился, то по прогнозам, к 2030 году объем увеличится до 202 миллионов тонн в год. Согласно статье Maablogi, более половины прироста объема – 106 млн тонн – приходится на аквакультуру, 96 млн тонн – на рыболовство.

По сравнению с предыдущими годами мировая доля выловленной рыбы также снизилась, основными причинами чего считаются влияние пандемии Covid-19, а также снижение объемов вылова в Китае. Шляйтерис и Фейвалд-Хеапост упомянули, что пандемия привела к временной приостановке рыболовства в некоторых регионах и нарушила функционирование производственного цикла в аквакультуре.

Однако доля аквакультуры по отношению к рыболовству находится в медленном, но все же повышающемся тренде – по состоянию на 2020 год продукция аквакультуры будет составлять 49,2 процента всего мирового производства рыболовства и аквакультуры. Китай и Индонезия являются крупнейшими производителями аквакультуры.

В среднем 60 процентов естественных запасов рыбы в мировом океане – восстанавливаются, несмотря на активную рыболовную деятельность. По мнению специалистов, постоянная оценка состояния рыбных запасов, принятие и распространение мер по улучшению ситуации, а также применение инновационных технологий позволят увеличить рыбные запасы. По словам Шляйтерис и Фейвалда-Хеапост, продолжающийся рост потребления продуктов рыболовства и аквакультуры также окажет хорошее влияние на международную торговлю.