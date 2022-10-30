Газ подешевел: в Литве планируют частично возобновить производство аммиака

«После оценки изменившейся ситуации на газовом рынке было принято решение о частичном возобновлении производства аммиака – запуске агрегата № 1 по производству аммиака», – информировала BNS представитель компании Йолита Мацелите.

Информации о сроках и месте возобновления производства аммиака она не предоставила.

Представитель завода Achema, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что с начала этой недели часть работников предприятия было отозвано из простоя, а сейчас идут подготовительные работы по запуску оборудования.

В связи с подорожанием природного газа и неконтролируемым повышением себестоимости удобрений завод Achema, не работавший на полную мощность с осени прошлого года, с 1 сентября приостановил свою основную деятельность – производство аммиака. Компания занималась только производством смол и технических газов.

Природный газ является основным сырьем в производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости удобрений составляет около 70-80%.