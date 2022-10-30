Вадим Денисенко (48 лет), исполнительный директор Института будущего Украины и советник министра внутренних дел, заявил в интервью Postimees, что российские оккупационные силы выстрелят себе в ногу, если взворвут плотину Кахховки. Они уже делали это один раз в истории на том же месте.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Советник МВД Украины: два плюс два – это не всегда четыре
– Как вы прокомментируете нынешнюю ситуацию на фронте?
– «Центр тяжести» сражений находится в направлении Бахмута и Авдеевки. Они (российские вооруженные силы) физически не способны ничего сделать на более крупных линиях фронта. Мы, конечно, ждем, что предпримут новые мобилизованные, но ясно, что к более широким наступательным действиям они в данный момент не готовы.
Ключевые события в настоящее время разворачиваются на Восточном фронте, помимо Херсона и Берослава на юге, где они начали очень тщательно укрепляться. Все эти разговоры об отступлении и эвакуации призваны отвлечь внимание, поскольку сейчас идет подготовка к уличным боям.
Им важно, чтобы вооруженные силы Украины начали наносить широкомасштабные огневые удары по Херсону, то есть действовали так же, как они сами действовали в Мариуполе. Этим они хотели бы показать, как жестоко Украина уничтожает свои города.
В то же время резко изменилась стратегия информационной войны: заговорили о так называемой грязной бомбе Украины. Для этого есть три причины. Во-первых, первые восемь месяцев войны показали, что в России до сих пор нет единого понимания того, во имя чего воюют. Поэтому им приходится искать причины, они до сих пор ищут различные оправдания. Вот так сейчас говорят о грязной бомбе, поскольку хотят показать, что не Россия угрожает ядерным ударом, а вместо этого его готовит Украина.
Я думаю, что это связано с очень тесным сотрудничеством России (в области обогащения урана и создания ядерного оружия) одновременно с Ираном. Иран работает очень быстро, и все указывает на то, что Россия в значительной степени помогает Ирану. Это взаимовыгодно для обеих сторон, поскольку Россия покупает у них тактические ракеты и Shahede (беспилотники) в том числе. Так что у них есть определенный прогресс по Ирану.
В-третьих, в разговоре с другими министрами Шойгу довольно открытым текстом предположил, что Россия может начать переговоры с Украиной. Глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин в свою очередь заявил, что они подошли к так называемому второму Карибскому кризису.
Карибский кризис был разрешен путем переговоров. Словом, они уже прямо говорят: садитесь с нами за стол переговоров.
– О каких-то переговорах...
– ... не может идти и речи. Сейчас просто не о чем договариваться.
– Интересная ситуация сложилась вокруг Херсона. Сколько жителей осталось в городе?
– Около 57 000. До войны здесь проживало 270 000–280 000 человек. В начале войны почти половина населения покинула город. Трудно сказать, сколько их там осталось к настоящему времени, но точно меньше 100 000. Вероятно, это число составляет от 50 000 до 100 000 человек.
– Что касается Херсона, то много говорят о возможности, что российские войска взорвут плотину Кахховской ГЭС. Как вы думаете, насколько вероятен такой сценарий?
– По сути, это последнее, что они могут сделать, поскольку это нанесет урон им самим. Правый берег Днепра немного выше левого, хотя рельеф везде равнинный. Это практически степь. Так или иначе, если дамбу взорвут, они затопят около 80 населенных пунктов на левом берегу, помимо Херсона, Олешек и ряда других городов.
Плюс, если уровень воды упадет, то Запорожской АЭС, которой нужна охлаждающая вода, грозит экологическая катастрофа. Уровень воды там подняли метров на двадцать, но, если уровень упадет, наверное, никто не представляет, что именно может случиться с реактором.
Так что, на мой взгляд, взорвать плотину действительно самый последний шаг. Тем не менее, угрозы продолжаются, поскольку это действительно козырь в руках.
В последний раз нечто подобное происходило в Кахховке в 1941 году, когда советская армия взорвала плотину Днепрогэсовой ГЭС. В результате тогда погибло около 100 000 человек, в том числе советские солдаты, которые не смогли преодолеть Днепр, одновременно отступая.
Нынешняя ситуация аналогична, но в данном случае они стреляют себе в ногу: взорвать дамбу – это значит, что Крым останется на несколько лет без воды, будут затоплены населенные пункты Херсонской области на левом берегу реки, а на Запорожской АЭС случилась бы катастрофа.
– Последние несколько недель Николаевская область подвергалась интенсивным атакам со стороны России.
– Так было последние три месяца, просто теперь к ракетам добавили беспилотники.
– Россия потратила огромное количество ракет на удары не только по Николаеву, но и по другим регионам. Насколько хватит их запасов?
– Ракет С-300, которыми обстреливают Николаев, хватит еще на несколько лет. Ракет «Калибр» и «Искандер» у них может быть и, вероятно, есть в ограниченном количестве, но, по разным оценкам, ракет С-300 хватит еще на два-три года. Эти ракеты очень неточны, но это не меняет ситуации.
– Впереди зима. Нападения оказывают значительное влияние на гражданское население и его средства к существованию.
– Несомненно, они затрагивают всех. Мы тоже сидим здесь при свечах во время интервью. Посмотрим, что будет дальше, но ясно, что зима будет очень трудной для всех.
– Как вы оцениваете военную угрозу со стороны Беларуси?
– Мы следим за этим ежедневно. В настоящее время ситуация в основном такова, что у них нет возможности добиться достаточной ударной мощи. Здесь необходимо оценить, как получится объединить войска и технику. Лукашенко в настоящее время не может поддержать Россию своей армией. Если может, то в настоящее время это около 7-8 тысяч, максимум 10 тысяч человек.
Численность их армии перед началом войны в Украине составляла 50 000 человек, но ее качество было довольно низким. 10 000 солдат из этого числа можно считать более-менее серьезной угрозой.
Путин понимает, что открывать еще один фронт не имеет смысла. В прошлый раз наделали много глупостей, но провалились в основном из-за плохой логистики, потому что она просто не работала. Но нам в то время тоже не хватало HIMARS. Сейчас, если вспомнить знаменитые мартовские фотографии 15-16-километровой уничтоженной российской военной колонны, их уничтожение для нас не вопрос.
Они также понимают, что на севере Украины, где есть болота и леса, наступление было бы для них настоящей авантюрой. Тем более, что у них сейчас не так много сил для борьбы. Что касается русской армии, то даже в Бахмуте воюет не их регулярная армия, а наемники Вагнера.
Все надежды России сейчас связаны с мобилизованными, которые должны стать боеспособными в течение нескольких месяцев. В то же время трудно сказать, насколько они эффективны. Исходя из такой массы и количества техники, ничего не могу сейчас сказать об их качестве.
– Насколько велика вероятность того, что Россия снова перебросит войска с Южного фронта в Киев?
– Если взять силы с одного места и добавить в другое, значит, они откроют дорогу на Запорожье. В то же время это дало бы украинской армии возможность для еще нескольких ответных действий. Два плюс два не всегда четыре. Здесь играют роль немного другие обстоятельства.
Точно так же россияне говорили, что выведут войска из Киевской и Черниговской областей и переведут их на Донбасс, который потом возьмут. На самом деле они уже три с половиной месяца сидят под Лисичанским и Бахмутом. 3 ноября исполнится четыре месяца с начала боев на этом направлении, но далеко ли они успели продвинуться? Два-три километра. Поэтому здесь нельзя говорить только о переброске войск на то или иное направление. Качество этой войны немного другое.
– Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли значительный ущерб. Как долго могут длиться проблемы с энергоснабжением?
– У нас будут проблемы, пока у них есть ракеты. Мы понимаем, что некоторые регионы могут оставаться без электричества в течение нескольких дней. Это очень трудная ситуация. Особенно в зимний период и для нашей экономики. Проблема даже не в том, что люди вынуждены мерзнуть в квартирах, а самое большое беспокойство в том, что наши промышленные предприятия - пищевая промышленность, шахты и так далее - просто будут стоять на месте, и это создаст нам огромные трудности. Поэтому для нас сейчас важнее всего системы ПВО и боевые самолеты.
– Как раз хотел спросить, в какой помощи сейчас больше всего нуждается Украина.
– Системы ПВО и боевые самолеты. Дальние пушки. В данный момент нет ничего более важного, чем это. Если бы это у нас было, ситуация выглядела бы иначе.
Вадим Денисенко
Журналист, политолог и политик.
Работал главным редактором ряда печатных изданий, опубликовал монографию и два сборника рассказов.
Докторская степень Государственной академии наук Украины.
Депутат восьмого состава Верховной Рады Украины (2014-2019).