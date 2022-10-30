ИНТЕРВЬЮ ⟩ Советник МВД Украины: два плюс два – это не всегда четыре

– Как вы прокомментируете нынешнюю ситуацию на фронте?

– «Центр тяжести» сражений находится в направлении Бахмута и Авдеевки. Они (российские вооруженные силы) физически не способны ничего сделать на более крупных линиях фронта. Мы, конечно, ждем, что предпримут новые мобилизованные, но ясно, что к более широким наступательным действиям они в данный момент не готовы.

Ключевые события в настоящее время разворачиваются на Восточном фронте, помимо Херсона и Берослава на юге, где они начали очень тщательно укрепляться. Все эти разговоры об отступлении и эвакуации призваны отвлечь внимание, поскольку сейчас идет подготовка к уличным боям.

Им важно, чтобы вооруженные силы Украины начали наносить широкомасштабные огневые удары по Херсону, то есть действовали так же, как они сами действовали в Мариуполе. Этим они хотели бы показать, как жестоко Украина уничтожает свои города.

В то же время резко изменилась стратегия информационной войны: заговорили о так называемой грязной бомбе Украины. Для этого есть три причины. Во-первых, первые восемь месяцев войны показали, что в России до сих пор нет единого понимания того, во имя чего воюют. Поэтому им приходится искать причины, они до сих пор ищут различные оправдания. Вот так сейчас говорят о грязной бомбе, поскольку хотят показать, что не Россия угрожает ядерным ударом, а вместо этого его готовит Украина.