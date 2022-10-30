Заканчивается октябрьская кампания по сдаче незаконного оружия

Кампания по сдаче опасных и запрещенных предметов является уже четвертой по счету, в ходе которой люди из своих домов сдали в полицию и экстренные службы сотни единиц незаконного огнестрельного оружия и большое количество взрывчатых тел и веществ. Кампания проходит в течение всего октября и направлена на сокращение количества запрещенных и опасных предметов в домах людей.

По словам лейтенанта полиции Рийты Прооса из Департамента полиции и погранохраны, полиция вместе с партнером по сотрудничеству раз в год в рамках общенациональной кампании обращают внимание общественности на сдачу незаконных предметов, но на самом деле оставшиеся дома опасные предметы можно добровольно сдать, не опасаясь наказания, не только во время кампании в октябре, но и в другое время.

Она подчеркнула, что если у кого-то есть незаконное оружие, его части или взрывчатые вещества в собственном доме или домашнем хозяйстве близкого человека, они должны позвонить по номеру экстренной помощи 112 и сообщить об этом.

«Необходимо максимально подробно описать, что это за предмет, где предмет был найден и где в настоящее время находится опасный предмет. Затем приходит полиция или саперы и забирают с собой запрещенные предметы. Ни при каких обстоятельствах вы не должны приходить в здания полиции или спасательных служб с пистолетом за спиной или пакетом взрывчатки под мышкой», – подчеркнула Прооса.