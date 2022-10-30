Произошло очередное загадочное исчезновение, связанное с советским памятником

Об исчезновении надгробия стало известно неделю назад. На табличке был текст, который сообщал, что в этом месте покоятся люди, погибшие на войне. Перезахоронение останков еще впереди. Волость подала соответствующее заявление в Министерство обороны, но когда будут проведены работы, неизвестно.

По словам заместителя старейшины Ляэнеранна Яне Метс, до сих пор ничего не известно об исчезнувшей табличке. В пятницу утром она рассказала об этом в местному полицейскому. Договорились, что в понедельник, когда будут присутствовать и старейшина, и руководитель экономического отдела, мы обсудим, что будет дальше.