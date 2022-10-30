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Произошло очередное загадочное исчезновение, связанное с советским памятником

Сирле Матт
, репортер
Произошло очередное загадочное исчезновение, связанное с советским памятником
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Советские памятники стоят за зданием музея Виртсу и не выставлены на обозрение.
Советские памятники стоят за зданием музея Виртсу и не выставлены на обозрение. Фото: Urmas Luik

В деревне Тууди с основания советского памятника исчез надгробный камень, который был установлен местным самоуправлением, после того, как с оттуда убрали предыдущий с изображением пятиконечной звезды. Аналогичные таблички были установлены во всех местах, где волость демонтировала памятники.

Об исчезновении надгробия стало известно неделю назад. На табличке был текст, который сообщал, что в этом месте покоятся люди, погибшие на войне. Перезахоронение останков еще впереди. Волость подала соответствующее заявление в Министерство обороны, но когда будут проведены работы, неизвестно.

По словам заместителя старейшины Ляэнеранна Яне Метс, до сих пор ничего не известно об исчезнувшей табличке. В пятницу утром она рассказала об этом в местному полицейскому. Договорились, что в понедельник, когда будут присутствовать и старейшина, и руководитель экономического отдела, мы обсудим, что будет дальше.

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