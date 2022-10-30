Кремль: для атаки российского флота использовали канадские беспилотники

Москва заявила, что вчера рано утром Украина атаковала Черноморский флот в районе Севастополя с помощью 16 беспилотников. Далее утверждалось, что атака координировалась британскими военно-морскими специалистами.

Украинские официальные лица предположили, что Россия могла быть ответственна за взрывы, которые сегодня утром были использованы в качестве предлога для выхода из зерновой сделки при посредничестве ООН, что подорвало усилия по смягчению глобального продовольственного кризиса, сообщает Reuters.