Министерство обороны России сообщило, что беспилотники, которые использовались для атаки российского флота в Черном море, были обнаружены и являются технологией канадского производства.
Кремль: для атаки российского флота использовали канадские беспилотники
По данным Министерства обороны России, беспилотники прибыли из-под Одессы.
Доказательств претензий Минобороны России нет.
Москва заявила, что вчера рано утром Украина атаковала Черноморский флот в районе Севастополя с помощью 16 беспилотников. Далее утверждалось, что атака координировалась британскими военно-морскими специалистами.
Доказательства о причастности Великобритании к нападению отсутствуют.
Украинские официальные лица предположили, что Россия могла быть ответственна за взрывы, которые сегодня утром были использованы в качестве предлога для выхода из зерновой сделки при посредничестве ООН, что подорвало усилия по смягчению глобального продовольственного кризиса, сообщает Reuters.
Министерство обороны Канады не прокомментировало это обвинение.