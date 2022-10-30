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Кремль: для атаки российского флота использовали канадские беспилотники

Рахель Каарэ Йуудас
, Журналист
Кремль: для атаки российского флота использовали канадские беспилотники
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Дрон. Фото иллюстративное.
Дрон. Фото иллюстративное. Фото: Матти Кямяря

Министерство обороны России сообщило, что беспилотники, которые использовались для атаки российского флота в Черном море, были обнаружены и являются технологией канадского производства.

По данным Министерства обороны России, беспилотники прибыли из-под Одессы.

Доказательств претензий Минобороны России нет.

Москва заявила, что вчера рано утром Украина атаковала Черноморский флот в районе Севастополя с помощью 16 беспилотников. Далее утверждалось, что атака координировалась британскими военно-морскими специалистами.

Доказательства о причастности Великобритании к нападению отсутствуют.

Украинские официальные лица предположили, что Россия могла быть ответственна за взрывы, которые сегодня утром были использованы в качестве предлога для выхода из зерновой сделки при посредничестве ООН, что подорвало усилия по смягчению глобального продовольственного кризиса, сообщает Reuters.

Министерство обороны Канады не прокомментировало это обвинение.

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