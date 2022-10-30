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Министр обороны предпочел другого кандидата на должность главного разведчика

Мейнхард Пулк
, журналист
Министр обороны предпочел другого кандидата на должность главного разведчика
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Каупо Росин.
Каупо Росин. Фото: Eero Vabamägi

Избрание новых глав Департамента полиции и погранохраны, а также Полиции безопасности вызвали интриги. В случае с Департаментом внешней разведки, наоборот, буря в СМИ развернулась вокруг ухода прошлого руководителя.

Микк Марран отправился в Центр управления государственными лесами почти что скандально. Но это не значит, что избрание Каупо Росина новым главой разведки прошло без суеты и конфликтов.

Росин, глава киберразведки Сил обороны, был выбран генеральным директором, но у него также были конкуренты. По данным Postimees, бывший сотрудник внешней разведки, а ныне посол в Украине Каймо Кууск был первым предпочтением министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), а также уходящего с поста генерального директора Микка Маррана.

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