Министр обороны предпочел другого кандидата на должность главного разведчика

Микк Марран отправился в Центр управления государственными лесами почти что скандально. Но это не значит, что избрание Каупо Росина новым главой разведки прошло без суеты и конфликтов.

Росин, глава киберразведки Сил обороны, был выбран генеральным директором, но у него также были конкуренты. По данным Postimees, бывший сотрудник внешней разведки, а ныне посол в Украине Каймо Кууск был первым предпочтением министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), а также уходящего с поста генерального директора Микка Маррана.