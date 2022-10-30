Примерно треть жителей Эстонии планируют потратить на рождественские подарки в этом году столько же, сколько потратили в прошлому, популярный общий бюджет подарков составляет от 100 до 200 евро.
Стало известно, сколько в этом году жители Эстонии готовить потратить на подарки
Стало известно, сколько в этом году жители Эстонии готовить потратить на подарки
35 процентов опрошенных в Эстонии сказали, что планируют потратить на рождественские подарки столько же, сколько и в прошлом году; примерно столько же будут тратить опрошенные жители Латвии и Литвы, указавшие на 32 и 34 процента соответственно. Согласно опросу, проведенному международной компанией по доставке посылок Venipak, чуть меньше, чем в прошлом году, в Эстонии потратят 17, а в Латвии и Литве по 19 процентов респондентов.
15 процентов опрошенных в Эстонии, 13 процентов в Латвии и 6 процентов в Литве вообще не собираются покупать рождественские подарки, а 15 процентов респондентов из Эстонии и Литвы и 16 процентов респондентов из Латвии еще не решили, сколько денег израсходуют на рождественские подарки.