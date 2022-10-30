Хотя средняя цена электроэнергии в эстонском регионе Nord Pool в октябре снизилась на 23,9% по сравнению с сентябрем, универсальная услуга в этом месяце оставалась более выгодной.
В октябре универсальная услуга была выгоднее биржевой цены
Средняя биржевая цена в октябре составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 20,21 евро дороже, чем цена универсальной услуги.
Низкие цены в конце месяца помогли снизить среднемесячную биржевую цену: за последние 10 дней биржевая цена была дешевле универсальной услуги в восемь раз.
В Латвии средняя цена на электроэнергию в октябре составила 189,29, в Литве 189,33 и в Финляндии 113,48 евро за мегаватт-час.
В сентябре средняя биржевая цена в Эстонии составляла 228,93 евро. Однако абсолютный рекорд был установлен в августе, когда электроэнергия на бирже стоила в среднем 361,35 евро за мегаватт-час.
Резкое падение цены на электроэнергию связано в первую очередь с падением цены на газ, из-за чего снизились переменные затраты газовых электростанций, формирующие пиковые цены на бирже. Если в конце августа газ стоил более 350 евро за мегаватт-час на голландской газовой бирже TTF, то в конце октября цена на газ в некоторые дни опускалась даже ниже 100 евро.