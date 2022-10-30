В октябре универсальная услуга была выгоднее биржевой цены

Средняя биржевая цена в октябре составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 20,21 евро дороже, чем цена универсальной услуги.

Низкие цены в конце месяца помогли снизить среднемесячную биржевую цену: за последние 10 дней биржевая цена была дешевле универсальной услуги в восемь раз.

В Латвии средняя цена на электроэнергию в октябре составила 189,29, в Литве 189,33 и в Финляндии 113,48 евро за мегаватт-час.

В сентябре средняя биржевая цена в Эстонии составляла 228,93 евро. Однако абсолютный рекорд был установлен в августе, когда электроэнергия на бирже стоила в среднем 361,35 евро за мегаватт-час.