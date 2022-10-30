Министр: по меньшей мере 60 человек погибли при обрушении подвесного моста в Индии

«Шестьдесят человек погибли. Более 80 человек были спасены», – сообщил AFP министр правительства штата Гуджарат Бриджеш Мерджа.

Несколько различных медиа-каналов указали, что число погибших составляет около 90 человек.

При обрушении на мосту находилось более 500 человек.

Подвесной мост британской колониальной эпохи открылся для публики только на этой неделе после того, как несколько месяцев находился на ремонте.

Власти начали спасательную операцию, на месте происшествия водолазы ищут пропавших без вести.

Премьер-министр Нарендра Моди, совершавший поездку по своему родному штату Гуджарат, объявил, что штат выплатит компенсацию родственникам погибших и пострадавших в катастрофе.

Местные СМИ цитируют официальные лица, которые говорят, что люди на мосту проводили ритуалы в рамках крупного религиозного праздника, но мост не выдержал, и люди упали в реку Маччу.