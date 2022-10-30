Сегодня около 19 часов из-за пожара на подстанции в районе Раади в Тарту отключилось электричество более тысячи клиентов. По словам специалиста Elektrilevi, повреждения настолько серьезны, что к утру восстановить электроэнергию не удастся.
В Тарту горела подстанция, более 400 клиентов остаются без электричества
Дополнено в 21:27!
В Тарту горела подстанция, более 400 клиентов остаются без электричества
Согласно карте отключения электроэнергии, без электричества остается 400 клиентов. Более 600 домохозяйств уже подключены к электричеству. «Повреждения настолько серьезные, что подстанция разрушена, и до утра, вероятно, не удастся привезти и подключить новую из Таллинна», – прокомментировал Харди Пуусепп, специалист центра управления Elektrilevi.
Пожар был потушен в 20:47. «Задержка произошла из-за того, что тушение электрооборудования носит специфический характер и спасатели ждали прибытия бригады электриков», – прокомментировал начальник связи Лыунаского спасательного центра Тийт Пийскоппель.
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