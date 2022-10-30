Берлускони назвал шуткой свои слова о том, что они с Путиным обменялись водкой и вином

Об этом, как пишет новостное агентство Adnkronos, Берлускони заявил в интервью для книги «La grande tempesta» («Великий шторм») итальянского журналиста Бруно Веспы, которая выходит 4 ноября.

Берлускони утверждает, что во время встречи с депутатами, победившими на выборах от его партии «Вперед, Италия», он говорил, что обменялся с Владимиром Путиным поздравительными письмами по случаю дней рождений. По его словам, один из депутатов спросил, обменялись ли они подарками, на что Берлускони ответил: «Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками ламбруско». По его словам, все поняли, что он шутит.

Ранее в октябре агентство LaPresse распространило аудиозапись, согласно которой Берлускони рассказал на встрече с депутатами, что начал восстанавливать отношения с Путиным, «даже немного слишком». «Он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей», – сказал тогда Берлускони.

В партии «Вперед, Италия» после публикации аудиозаписи заявили, что история с бутылками произошла в 2008 году, но в самой записи нет никаких указаний на то, что это случилось именно тогда.